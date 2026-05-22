周星馳綠葉商演落力跳唱台下冇人理　為大仔醫病細仔讀仔落力搵錢

「細龜」黃一山以演出星爺的電影而闖出名堂，他與老婆近年主力從商，同時積極經營社交平台。他最近在抖音平台分享在酒吧商演的片段，見到他非常落力賣唱，跳舞跳得好興奮，不過台下大部人都各有各玩沒有理他，只有少數人在台前為他捧場。

跳得好賣力。（抖音＠黃一山）

跳得好賣力。（抖音＠黃一山）

跳得好賣力。（抖音＠黃一山）

台下觀眾各有各玩。（抖音＠黃一山）

都有人捧場。（抖音＠黃一山）

黃一山長子患先天罕見病

黃一山的長子黃頌衡在7歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症，生活上不能自理要坐輪椅，黃一山曾接受訪問表示一開始難以接受，「香港只有二三十個，六合彩都易中過佢，偏偏選中我。」被問到有否怨天怨地？黃一山直說：「早期有，你話我IQ好蠢，自己IQ正常100但我得80，我自己都低能就唔好期望個仔咩啦。我都幾聰明嘅人，我老婆又唔係蠢嘅人，諗住生個仔好好培養佢，點解會出現呢啲呢。」

他曾上網找資料，指大兒子這個病大多只能活到十幾歲，部份更會先失明後才離世，但在家人悉心照料下，頌衡現在已接近30歲，黃一山感恩兒子能常在家陪伴父母，並抱樂觀態度說：「我個仔都就快30歲，醫生話十幾年會bye bye，但又多十幾年，只要唔好懷住悲觀嘅心可能有好嘢出現。可能我個仔多十幾廿年命，我都係十幾廿年命，咁可能大家去極樂世界，更長命都冇用啦，我唔使牽掛佢，佢又唔使牽掛我。」即使現在科技有機會在腦植入腦白質治療，但黃一山覺得未必適合兒子，又擔心是初研要做白老鼠，所以未有考慮。

細龜於1995年迎娶內地妻子杜婷婷，同年誕下大仔黃頌衡，5年後再誕細仔黃頌匡。大仔於7歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症 ，兩公婆一直覺得虧欠兒子，所以盡量補償。（微博圖片）

黃一山大仔患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症 ，在家人悉心照顧下，兒子已近30歲，經常都會笑。（微博圖片）

至於次子黃頌匡近年在內地攻讀碩士，黃一山坦言花了不少金錢在兒子的教育方面，他說：「佢喺內地讀國際學校，一個月十萬八萬，之後英國讀三年，英國一年都幾十萬，用喺細仔身上都唔少。我成日話如果人破產，連呢件衫都要除埋俾人，但（指腦袋）攞唔到，你畀一億佢都冇用，可以敗晒你一億，輸突，但你畀佢讀書，都有機會東山再起。」黃一山一家現居番禺，兩兄弟感情要好，黃一山說：「細仔依家喺北京大學讀碩士，工作多在北京、上海，但佢寧搵深圳同香港工作，逢周六日就可以返嚟睇哥哥，佢話好掛住哥哥。」認真是手足情深。

二仔喺英國大學畢業後，再喺北京讀碩士，好叻仔。（小紅書圖片）