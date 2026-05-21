張致恒現身廣州登台重拾麥克風　網民讚承擔養一家六口好過李泳漢

前Boy'z成員張致恒（Steven）日前悄悄北上廣州，以特別嘉賓身份現身《溫暖廣州·我愛港樂》演唱會，再度演繹當年的經典神曲《死性不改》。不少網民留言支持，自從發生「李泳漢事件」後，張致恒的形象瞬間變得「順眼」了許多。

張致恒日前北上廣州，現身《溫暖廣州·我愛港樂》演唱會（小紅書@樂評人王擊凡）

張致恒承認為養家糊口重拾麥克風

在台上，張致恒難掩激動之情，感性透露自己真的已經很久沒有踏上過正式的舞台，內心無比想念聚光燈下的感覺，更在表演結束後，像個新人般謙卑且熱切地提出希望與全場觀眾大合照，渴望留住這難得的重聚時刻。

張致恒感性透露自己已經很久沒有踏上過舞台。（小紅書）

網民風向大逆轉：只要還清債務願意支持

隨著這段登台影片在網上瘋傳，原本對他飽含負評的網絡輿論竟然罕有地出現了逆轉與體諒。不少路人網民指出，每個人都有犯錯的時候，只要知錯能改，大眾應該給予他改過自新的機會。

網民紛紛幫他計算生活賬：張致恒目前要一肩扛起一家六口（夫妻加四個年幼小朋友）的生計，同時還要應付昂貴的租金以及家中的幾隻愛犬。許多人直言，只要他未來不再鬧出新的醜聞、承諾不要再生育、認認真真努力工作掙錢並逐步還清欠別人的債務，大眾還是很樂意看到他能接到更多job，畢竟四個小朋友是無辜的。

網民表示給張致恒以希望，四個小朋友是無辜的。（小紅書）

張致恒比併鼎爺大仔李泳漢高低立見

有趣的是，在這波輿論大討論中，網民更將他與「鼎爺」李家鼎的大仔李泳漢作對比。大批網民直言，自從發生「李泳漢事件」後，張致恒的形象在對比之下瞬間變得「順眼」了許多。

網民更將張致恒與「鼎爺」李家鼎的大仔李泳漢作對比。（葉志明 攝）

網民直指，相比起某些只會怨天尤人的星二代，張致恒至少真正放低了昔日的明星身段。近年不論是做外賣、餐廳打工還是內地登台，他都表現得肯捱肯做，沒有任何怨言。這種願意為了家庭出來做嘢、踏實搵錢的求生欲與責任感，無疑比許多人好上太多，也讓不少原本反感他的網民開始對他產生了改觀。

網民反而覺得張致恒比李泳漢有上進心。（Threads）