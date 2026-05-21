185cm男神飛機救人爆紅　瑪麗醫院急症科任職：醫生亦是音樂人

撰文：小白
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網絡世界常有素人因善舉意外引發關注，近日一名網民在社群平台「小紅書」分享的一則高空救人熱帖，便讓香港健身與音樂界的熟面孔——張海傑（Ryan） 瞬間成為全網熱搜焦點。他在一班飛往日本的航機上無私施救，不只展現了醫學專業，更因他的逆天顏值與挺拔身形，引發網民排山倒海的「尋人啟事」。

一宗突發醫療事件意外讓張海傑（Ryan）爆紅。（小紅書@小紅薯zack）

萬呎高空中「目測185」的突發急救

根據該名目擊網民的貼文指出，在日前一班由香港飛往日本福岡的香港快運（HK Express）航班上，驚傳一起突發醫療事件。航程中一名中年男乘客因身體不適驟然暈倒，情況一度危急。機組人員一邊實施初步急救，一邊透過機艙廣播緊急尋求機上醫護人員的支援。

一名網民在「小紅書」上發文，指香港快運航班上遇到了一宗突發醫療事件。（小紅書@小紅薯zack）

就在人心惶惶之際，發文者目擊「一位帥哥（真的很帥，目測185（公分）以上）立即挺身而出」，主動與空姐進行溝通，並冷靜地走到患病乘客身邊進行醫療處置，成功化解危機。這溫馨又帥氣的一幕被拍下發布後，該名男子的真實身份也光速曝光。

這時張海傑立即參與到救援當中，發帖人稱他「一位帥哥（真的很帥，目測185（公分）以上）」。（小紅書@小紅薯zack）

醫學、音樂與健美的完美結合

廣大網友憑藉強大的搜索能力，迅速扒出這名無名英雄的真實身份——他正是任職於大型公立醫院瑪麗醫院的醫生張海傑（Ryan）。這位被盛讚為現實版「江直樹」的救人英雄張海傑，其個人社交帳號（IG）自我介紹上寫著簡短卻驚人的三個標籤：「doctor / musician / hyrox ambassador」（醫生／音樂人／HYROX官方大使）。

張海傑的自我介紹上只寫著簡短的三個標籤：「doctor / musician / hyrox ambassador」（醫生／音樂人／HYROX官方大使）。（IG@ryanhkcheung）
張海傑如今被盛讚為現實版「江直樹」。（IG@ryanhkcheung）

解密他的背景，更讓網民直呼根本是天花板級別的完美男神。張海傑畢業於頂尖的香港大學醫學院，畢業後更於著名的瑪麗醫院急症科任職，這也解釋了為何他在萬呎高空面對突發昏厥時，能如此從容不迫地進行專業施救。

張海傑畢業於頂尖的香港大學醫學院，畢業後更於著名的瑪麗醫院急症科任職。（IG@ryanhkcheung）

脫下白大褂後，張海傑搖身一變成為唱作歌手與結他手。他曾發表過多首高質感的原創音樂，其中單曲《The Risk of Driving》在各大串流平台上已累積創下超過70萬次的點閱率，更曾與香港知名唱作女歌手林愷鈴有過音樂上的合作。

張海傑還是一名唱作歌手兼結他手。（IG@ryanhkcheung）
張海傑更曾與香港知名唱作女歌手林愷鈴有過音樂上的合作。（IG@ryanhkcheung）

熱愛健身與運動的他，同時也是全球知名室內體能耐力賽事HYROX的官方宣傳大使，完美展現了健壯的體格與陽光形象。

張海傑還熱愛健身與運動。（IG@ryanhkcheung）
張海傑同時也是全球知名室內體能耐力賽事HYROX的官方宣傳大使。（IG@ryanhkcheung）

張海傑IG幽默回應：感謝來自小紅書的愛

如今那條小紅書貼文已經超過10萬點讚，面對毫無預警的網絡熱度，張海傑隨後也在個人IG發布新貼文，發表了一篇題為「Thank you for the love from 小紅書」（多謝來自小紅書的愛）的文章向大眾致謝。

張海傑在IG發文感謝大家關注「Thank you for the love from 小紅書」（多謝來自小紅書的愛）。（IG@ryanhkcheung）

張海傑坦言，前陣子因為忙於考試與繁重的醫務工作，暫時減少了社群媒體的更新。這次意外受到廣泛關注，也讓他重新思考了自己經營平台的初衷。他感性地寫道：「想把正能量、健康，還有音樂，慢慢分享給更多人。」並期待在演唱中，在HYROX上與大家見面。

張海傑坦言這次意外受到廣泛關注，也讓他重新思考了自己經營平台的初衷。（IG@ryanhkcheung）
張海傑坦言這次意外受到廣泛關注，也讓他重新思考了自己經營平台的初衷。（IG@ryanhkcheung）

褪下白袍的張海傑亦曾深陷低谷

張海傑曾接受TOPick訪問，透露自己2018年從頂尖的港大醫學院畢業後，便投身公立醫院的火線，先後輪轉於急診科、麻醉科與心臟科。他曾創下連續值班34小時的驚人紀錄，甚至在高峰期每週都有數天維持這種極端狀態。

張海傑亦曾登上香港電台接受訪問。（IG@ryanhkcheung）

抱持著「生命本是虛無」的體悟行醫，卻在2022年迎來了人生的至暗時刻。當時新冠疫情肆虐，醫療工作量暴增，偏偏此時張海傑又面臨了與長跑9年的女友黯然分手的雙重打擊，讓他直呼「整個世界宛如天翻地覆」。眼看著同期同學紛紛確立了專科方向，自己卻還在原地迷惘打轉，龐大的壓力與愁緒讓他一度瀕臨崩潰邊緣。

張海傑亦曾面對人生低谷。（IG@ryanhkcheung）

轉戰樂壇從零開始追夢

在那些瀕臨崩潰的日子裏，結他成了他唯一的喘息空間。失戀的痛楚意外轉化為豐沛的創作能量，腦海中不斷湧現的靈感讓他一口氣寫下了十多首歌曲。後來在身邊友人的察覺與鼓勵下，張海傑決定放手一搏「我覺得呢件事好癲，但現在不做就沒機會。」2023年1月，他毅然決然向醫院申請了半年的無薪假，全心投入音樂領域。

張海傑單曲《The Risk of Driving》現在在各大串流平台上已累積創下超過70萬次的點閱率。（IG@ryanhkcheung）

褪下醫生光環成為獨立音樂人，一切都得從頭學起。從作詞、作曲到編曲、監製，他親力親為；製作一首單曲動輒需要花費數萬元，包含錄音室租金與MV拍攝，所有開銷皆由他自掏腰包。此外，他還必須學會行銷自己，主動出擊接洽西九文化區、各大餐廳與酒吧的演出機會。

成為獨立音樂人這條路並不容易，但是張海傑依然選擇全心全意投入：「我覺得呢件事好癲，但現在不做就沒機會。」（IG@ryanhkcheung）

「總覺得自己不夠好，所以會做各種事嘗試獲得他人賞識。」他吐露真心，承認過去無論是拼命把運動練好，還是努力唱歌，都是為了填補內心的巨大空虛，企圖藉由外界的肯定來換取快樂。這種無法自我認同的低落感，讓他時常陷入自我懷疑，也讓大眾看見了這位完美男神最真實、脆弱的一面。

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