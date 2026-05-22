前TVB「御用丫鬟」李焯寧現身商會演講　孭Hermès出入馬場勁富貴

46歲的前TVB「御用丫鬟」李焯寧曾因經常飾演丫鬟而深入人心，在經歷了電視圈的沉浮後，她毅然決然告別幕前、白手興家進軍商界。近日更跨界以主禮嘉賓身份在香港零售科技商會上向創科界菁英發表專業演講，盡顯商界女強人風範。

前TVB「御用丫鬟」李焯寧。（影片截圖）

昔日TVB「御用丫鬟」棄影從商

曾有TVB「御用丫鬟」之稱的前女星李焯寧（前名：李彩寧），入行多年來因為經常飾演妹仔、丫鬟等基層角色，憑藉入木三分的演繹讓觀眾留下深刻印象。雖然當年在電視台「星運平平」，但她離巢外闖後依然積極嘗試不同發展，接拍過不少劇集及電影，更曾於2017年短暫重返TVB拍攝重頭劇《使徒行者2》。

李焯寧在《使徒行者2》中飾演最終臥底「梁斯敏」。（TVB）

然而，近年李焯寧決意全面棄影從商，正式跳出舒適圈。她先是成立了屬於自己的市場策劃公司，隨後更開拓業務經營童裝生意。進軍內地市場後，短短幾年間便憑藉精明的商業頭腦晉升為CEO，甚至進一步將觸角延伸至政商界。近日，她便驚喜現身香港零售科技商會，更擔任主禮嘉賓及演講者之一，站在台上向一眾創科界菁英進行專業演講。由當年的「萬年妹仔」搖身一變成為獨當一面的商界女強人。

李焯寧擔任主禮嘉賓之一。（IG@karenleecheukling）

李焯寧身價幾級跳 住豪宅孭Hermès出入馬場

自從成功轉型為商界女強人後，李焯寧的身價隨之幾級跳，生活品質與以往相比更有了巨大的提升。如今的她過著令人稱羨的富貴生活，不僅家住空間感十足、裝潢超闊落的豪華大宅，私底下更不時大方展現總值高達百萬港元的Hermès手袋。翻查其生活日常，她經常悠閒出入馬場、高級名人會所等上流社交場所，貴氣逼人。

李焯寧入馬場曬Hermès Birkin。（IG@karenleecheukling）

雖然身份與財富迎來了天翻地覆的大逆轉，但令人驚奇的是，李焯寧的面貌與身形卻彷彿凍結了時間。現年46歲的她保養得宜，外表看起來依舊充滿年輕活力，與二十多年前初出道時的模樣幾乎零分別。不僅身材維持得極為弗爆，皮膚更是白滑零毛孔，隨時隨地都顯得水潤透光。