67歲潘宗明移民加拿大多年近況曝光　妻子曾被喻最美「天氣女郎」

前TVB主持人潘宗明（潘Sir）曾主持過《體育世界》、《球迷世界》等節目，亦多次擔任大型足球賽事直播主持，是不少資深體育迷的童年回憶。1996年，他與太太許佳恩一同移民加拿大，其後擔任當地中文電台節目主持。



《寰宇風情》由1988年製作，早期由潘宗明主持，屬於早期環遊世界的旅遊節目，堪稱港人集體回憶。（網上圖片）

許佳恩被喻最美「天氣女郎」

潘宗明與妻子許佳恩在1988年正式結婚，婚後兩人育有一兒一女。許佳恩同樣在電視台工作，資歷深厚，曾任TVB《體育世界》的資料收集員，亦先後擔任翡翠台、明珠台天氣主播，被喻為最美「天氣女郎」，她同時也是香港有線電視婦女台的創台元老之一，夫妻二人堪稱業內模範伴侶。

許佳恩被喻最美「天氣女郎」。（網上圖片）

潘宗明移居加拿大擔任當地DJ

移居加拿大後，潘宗明於當地華語電台擔任節目主持，除了兼任DJ工作，他還會以導遊的身分組團帶隊出國旅遊，太太許佳恩亦隨團同行。他不時分享旅遊照片，並和太太許佳恩以情侶裝示人，相當甜蜜。

早已移民加拿大的潘宗明在當地除了主持節目外，亦有登台。（網上圖片）

潘宗明曬與妻子親密合照

近期潘宗明於個人社交帳戶發布一張與愛妻的溫馨合照，他扮成經典卡通角色胡迪的造型，與太太親密挽著手臂，合照相當幸福，可見兩人的感情依舊十分要好。從照片可見，歲月並未在潘宗明身上留下太多痕跡，樣貌與年輕時相差不大。