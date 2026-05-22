金馬影帝李康生驚傳胸部不適　心臟急動刀　病床照公開網民齊集氣

57歲「金馬影帝」李康生5月21日驚傳住院動刀，導演蔡明亮稍早在社交平台公開李康生病床照，透露對方因胸部不適就醫檢查，經醫師評估後決定進行心導管手術，讓不少影迷相當擔心。



蔡明亮在Facebook發文表示：「康覺得胸部有問題，驗查結果，聽醫生建議決定做心導管手術，一會就要動刀了，我留在手術房外等他，希望朋友們都為他集氣，祝福一切平安順利……」字裡行間流露滿滿擔憂。

57歲「金馬影帝」李康生5月21日驚傳住院動刀，導演蔡明亮稍早在Facebook公開李康生病床照。（Facebook@蔡明亮Tsai Ming Liang）

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消息曝光後，大批網友湧入留言區替李康生加油打氣，希望手術順利、早日康復。不久後，蔡明亮再度更新近況，曬出李康生術後在病床上比yeah的照片，開心透露：

手術結束，順利平安，康（生）感謝大家的關心加油。

讓外界終於鬆了一口氣。

57歲「金馬影帝」李康生5月21日驚傳住院動刀，導演蔡明亮稍早在Facebook公開李康生病床照。（Facebook@蔡明亮Tsai Ming Liang）

李康生多年來飽受「斜頸症」所苦，長期受到痙攣與疼痛困擾，至今已與病症共存超過10年。他近年持續接受復健與肉毒桿菌治療，病況逐漸穩定，也曾多次公開分享自身經歷，鼓勵其他病友正面面對疾病。

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