霍汶希Mani效力英皇娛樂33年升CEO 全面掌舵公司運營誓要衝出亞洲

英皇娛樂行政總裁張雅麗女士因私人原因辭任，並於5月30日正式生效。集團今天欣然宣佈霍汶希女士（Mani Fok）擢升為英皇娛樂行政總裁，與同時獲委任為營運總監的陳志昂先生（ Raymond Chan）一同負責英皇娛樂整體營運，並帶領集團再創高峰。

霍汶希（Mani Fok）擢升為英皇娛樂行政總裁。（霍汶希微博圖片）

英皇娛樂由衷感謝張女士三年以來為集團帶來的貢獻。 張女士欲回歸家庭決定請辭，集團祝願她家庭和樂，並致以最誠摯的祝福。

一眾英皇娛樂管理層及藝人。

為邁向全新發展階段，今天欣然宣佈霍汶希Mani將於5月30日起榮升英皇娛樂行政總裁，全面掌舵整體營運與全球發展策略。Mani加入英皇娛樂超過33年，歷載經年，乃集團重要開山功臣。她對文化產業行業洞悉精深，兼備專業化藝人管理及系統化專案管理經驗；與旗下眾藝人感情深厚，凝聚力卓著，定必帶領公司上下一心，團結一致。過往15年，她全力開拓內地市場，經多年深耕經營，成功讓集團成為內地享負盛名的娛樂品牌。近這兩三年，她更再下一城，帶領集團發展大中華地區，使集團在亞太區成為家傳戶曉的名字。未來，Mani除繼續扎根華語文化產業發展，更將帶領英皇娛樂致力拓展品牌影響力，衝出亞洲舞台。是次榮升，實為對其數十載銳意進取的充分肯定。

霍汶希加入英皇娛樂超過33年。

Mani表示：「我衷心感謝老闆楊受成博士及集團對我多年的信任，亦很榮幸是次被委以重任。轉眼33年，與英皇娛樂一步一腳印，一同在風雨中成長。對我而言，英皇娛樂早已不是一份事業，而是我傾注了超過半生心血、視如生命的家。英皇娛樂是華語樂壇上舉足輕重的金漆招牌，未來我一定不負眾望，與我最珍視的藝人及團隊攜手並肩，讓我們共同熱愛的品牌發展再創高峰！」

英皇娛樂同時委任於集團工作超過十年的陳志昂 Raymond 升任英皇娛樂營運總監。 Raymond 專注負責公司及藝人的音樂製作、宣傳統籌、市場策劃；履新後，將主導集團業務發展等多方面的戰略佈局。他在娛樂及唱片工作超過 33年的豐富經驗，亦是本屆「香港音像版權有限公司」（ PPSEAL）主席，備受業內推崇。

陳志昂Raymond升任英皇娛樂營運總監。 （公關提供）

英皇娛樂深信，在行政總裁霍汶希女士與營運總監陳志昂先生的並肩帶領下，集團定能上下一心、乘風破浪，續寫華語娛樂界的傳奇新篇章！

金牌經理人霍汶希，有最美經理人之稱，顏值比不少女星更高﹗（IG：@manifokfok）