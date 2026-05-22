張柏芝登時裝雜誌六月刊雙封面　演繹極簡風尚氣場全開

即將於本周日(24日)迎來生辰的張柏芝一直是高端客戶喜愛合作的藝人，她憑出眾時尚表現獲得不同類型的高端品牌傾力青睞。柏芝繼上周在北京出席高級珠寶私享展後，《時裝L’OFFICIEL》雜誌内地版六月號也特別邀請她拍攝，柏芝將攜手時品牌巴黎世家拿下雙封面。

張柏芝登《時裝L’OFFICIEL》雜誌内地版六月刊雙封面。（公關提供）

今次柏芝在雜誌雙封面上的造型摒棄冗餘堆砌，以品牌標誌性極簡先鋒風格為核心，利落剪裁勾勒線條，從容舒展的姿態將她個人獨特氣韻盡數展現，氛圍感拉滿高級質感。

張柏芝《時裝L’OFFICIEL》雜誌。（公關提供）

柏芝歷經歲月沉澱自帶時尚辨識度

柏芝歷經歲月沉澱，她已自帶獨一無二的時尚辨識度，氣質靈動又極具張力，完美契合品牌潮流格調。她多次和各大高端時尚品牌深度攜手合作，足見品牌對她的十足青睞與高度認可，讓她穩居時尚圈層亮眼席位，盡顯獨樹一幟之時尚魅力。

張柏芝。（公關提供）

六月封面出版如收生日厚禮

柏芝表示：「很榮幸能夠和這麼多具代表性的品牌合作，在合作過程中就好像上了一堂藝術課，讓我更了解他們的歷史和獨特文化。今次拍攝的《時裝L’OFFICIEL》雜誌封面剛好在六月出版，感覺有如收到一份極具份量的生日禮物，希望大家細閱雜誌後能和我一起分享那份喜悅。」