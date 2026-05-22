視后佘詩曼迎51歲生日人緣極好　周嘉洛陳山聰等7大男神現身護花

四料視后佘詩曼（阿佘）即將在5月28日踏入51歲，在演藝圈出了名擁有「神級好人緣」的她，早早就開啟了馬拉松式的生日慶祝模式，頻頻出席好友們為她精心準備的驚喜飯局。5月22日，阿佘在社交平台曬出最新一波的慶生私照，感性寫下：「又係另一個開心嘅夜晚。」照片中她被滿滿的星光與愛包圍，幸福感簡真要溢出螢幕。

四料視后佘詩曼（阿佘）生日在5月28日。（IG@charmaine_sheh）

驚喜量身打造！「言官」法庭蛋糕超吸睛

這次的生日宴不僅溫馨，更充滿了玩味與巧思。席間朋友為阿佘準備了兩個精緻的生日蛋糕，其中一個直接把「法庭現場」搬上了餐桌！

佘詩曼拿住個壽桃包，笑得超開心。（IG@charmaine_sheh）

這款特製蛋糕以法律為主題，上方頂著威嚴的「言官」法官公仔，周邊還點綴了法槌、厚重的法律書籍等微縮模型，完美致敬了阿佘近期主演的新劇《正義女神》。阿佘當晚玩心大發，捧著鮮花陶醉閉眼，還俏皮地拿著寫有自己名字的巧克力牌與傳統壽桃包合照，流露出視后私底下極具反差萌的可愛一面。

這個「言官」生日蛋糕真的好得意。（IG@charmaine_sheh）

7大男神貼身護航 朱敏瀚現身引爆合作猜測

除了心思滿分的蛋糕，當晚的慶生陣容更是讓無數網民直呼羨慕。現場呈現「萬綠叢中一點紅」的夢幻構圖，總共有7位不同世代的圈中型男將壽星女團團包圍，包括：《正義女神》班底周嘉洛、馬貫東、蔣祖曼；合作無間的老友團陳山聰、謝天華、郭政鴻以及朱敏瀚。

佘詩曼獲多位圈中好友提早慶生，有周嘉洛、蔣祖曼、馬貫東、朱敏瀚、陳山聰、謝天華、郭政鴻等。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼同好友陳山聰、郭政鴻合照。（IG@charmaine_sheh）

在出席的男星中，網民敏銳地發現，朱敏瀚是唯一一位此前從未與佘詩曼有過劇集合作的男藝人。這個破天荒的同框組合迅速掀起熱烈討論，不少劇迷紛紛敲碗，猜測這是不是兩人即將攜手合作新動向的超前預告。

提前祝阿佘生日快樂！（IG@charmaine_sheh）

菜式都好誘人。（IG@charmaine_sheh）