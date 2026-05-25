黃洛妍爆曾與張學友驚喜合唱　原來歌神有睇《聲夢傳奇2》獲認證

憑藉《聲夢傳奇2》亞軍銜頭出道的實力派唱將黃洛妍，近日積極籌備及宣傳其全新單曲《槍與玫瑰》，透過街頭突襲送贈永生花的企劃傳遞大愛。她在接受東網訪問時透露，她不僅四年前與歌神張學友同台合唱並獲其親口認證，更自爆自己現實生活中極度社恐。

《槍與玫瑰》Cover。（IG@janees_official）

麥美恩無預警收永生花大讚靚女

這首傾心之作的核心概念圍繞著「戰爭與和平」，黃洛妍表示：「雖然戰爭看似離我們的小島很遙遠，但它在世界的某個角落的而且確正在發生，所以宣揚大愛與和平在這個時代顯得尤為重要。」這個送花活動預計會送出30至40枝玫瑰，而身為小提琴高手的她，更預告會向樂迷分享這首新歌的小提琴演奏版本。

為了配合新歌主題並將愛意實體化，黃洛妍特意發起了一個浪漫的「街頭送花」企劃，而首位「幸運兒」便是綜藝女王麥美恩。黃洛妍笑言，麥美恩事前對這個送花突襲完全毫不知情，看到她慢慢走過去遞上玫瑰時，對方臉上滿是驚喜與快樂。她更笑稱，幸好片段中把麥美恩拍得非常靚女，否則很擔心對方不批准她將影片上架。

麥美恩收到黃洛妍送出的花。（IG@janees_official）

黃洛妍與張學友驚喜合唱獲歌神認證

當被問到在演藝圈中最渴望將這朵和平玫瑰送給誰時，黃洛妍毫不猶豫地指名兩位殿堂級天王張學友與郭富城，並自爆自己私底下也是張德蘭姐姐的忠實歌迷。

提及「歌神」張學友，黃洛妍更首次大方分享了一段鮮為人知的夢幻緣分。原來在大約四年前，她在一位長輩的私人生日宴會上，竟然奇蹟般碰見了張學友。當時在現場氣氛的烘托下，她更有幸與歌神歷史性同台合唱了經典情歌《你最珍貴》以及另外兩首英文歌，瞬間圓了無數歌手夢寐以求的終極願望！更令她激動的是，學友哥當時親切地告訴她，自己其實有收看當屆的《聲夢傳奇2》，對她的表現有印象。

黃洛妍與張學友合唱了經典情歌《你最珍貴》。（官方圖片）

黃洛妍自嘲，自己在本質上其實是一個極度內向且社交恐懼的人。「外界誤會我寸，成日唔出聲行埋一邊，其實我只係單純怕醜。我係那種平時搭小巴，到站時都緊張到唔敢大叫『有落』的人。」面對鏡頭與演藝圈的洗禮，她坦言自己這幾年已經在強迫自己「大膽了許多」，開始學會主動踏出舒適圈去與人連結。