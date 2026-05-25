張啟樂6個月女兒意外墜地送急診讚台醫療好　透露不打算再生二胎

「金鐘主持」張啟樂和「電玩女神」陸子玄聯手接下餐飲劇場「熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮」，一起推廣正宗香港飲茶文化。陸子玄出道後首次挑大樑演戲，今天在記者會上難掩緊張，連和張啟樂何時相識的過程都忘得一乾二淨，面對媒體時一度語塞，靠張啟樂出手救援。



張啟樂笑說，當時得知要和陸子玄合作，立刻被共同好友「威脅警告」，提醒他陸子玄有人群恐懼症。陸子玄自認不算社恐，但因為日常工作總是面對手機，所以會有些不自在。

張啟樂（右）和陸子玄（左）首度搭檔演出。（聯合新聞網提供）

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張啟樂透露，香港物價水漲船高，他已經快一年沒回去看過。加上他半年前喜獲千金，被台灣的育兒補助、醫療服務完全收服。張啟樂透露，日前女兒不慎從沙發上翻落地板，嚇得他趕緊把女兒送急診。

他說經過2小時後就順利回家，

這在香港根本不可能，台灣的夜間急診甚至有牙醫，也是香港人無法想像的。

只是即時醫療資源豐富，張啟樂卻不打算再生二寶，他坦言自己已經47歲，和孩子年紀差距太大，加上不希望太太再次經歷生產之苦，所以確定不生。不過他鼓勵陸子玄加入結婚生子行列，已經恢單的陸子玄還不急，她已經先凍卵，期待未來能遇到一個個子高、牙齒整齊、工作認真的男孩。

餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》改編自何故原著香港飲食文學《回憶中的香港味道》系列裡的同名故事。6月27、28日於「JUNTO同」粵菜餐廳正式登場，由張啟樂與陸子玄擔綱演出，觀眾欣賞演出的同時，還能隨著劇情品嚐到最道地的香港美食，參加票選見證「十大我最喜愛的點心」的誕生。書籍《回憶中的香港味道《台灣版將於6月中旬面世，導演何故期盼：台灣觀眾再次走進茶樓，一同守護並傳承香港珍貴的點心文化。

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