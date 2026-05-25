張柏芝生日收「CC」專屬綠色電車大禮　母親驚喜現身兩母女齊哽咽

昨天(24日)正值張柏芝生日，她亮相江蘇崑山，受邀助陣江蘇衛視全程直播的雅迪摩登之夜，用溫柔歌聲赴一場專屬盛會。舞台上，柏芝傾情演繹《星語心願》《任何天氣》《目的地》三首經典曲目，熟悉的旋律喚醒無數人的青春回憶，動人嗓音直擊人心。活動現場，品牌總裁更是給柏芝送上了為她定制的一輛綠色專屬電車 ，上面刻有她的英文名字《CC》，滿滿情意湧動全場。

張柏芝生日夜活動現場，品牌總裁給柏芝送上了為她定制的一輛綠色專屬電車。（公關提供）

粉絲熱情應援為柏芝慶生

現場粉絲以熱忱滿滿的祝福與應援為她慶生，令柏芝幾度哽咽落淚。更特別的是，她的母親也親臨現場，溫柔相伴，母女雙雙動容，暖意縈繞全場。談及心中的「摩登態度」，張柏芝真誠分享道：「千萬不要被定義，要肯定自己。不管哪個年紀都要愛自己，如果自己懂得愛就什麼都是好的。」

張柏芝生日夜十分投入演唱。（公關提供）

粉絲cos《鬼馬狂想曲》哈米波波

溫情不止一日，美好如約而至。摩登之夜晚會的前一天，柏芝已舉辦過專屬生日會，與一路相伴的粉絲歡聚一堂，共迎新歲。現場，粉絲精心cos成《鬼馬狂想曲》里的哈米波波，還為她演唱了自出道以來的經典歌曲：《目的地》《任何天氣》《不一樣的我》《星語心願》《忘不了》……真摯又治癒，讓她倍感溫暖。

柏芝感謝粉絲不離不棄

回首二十餘載星途，面對始終不離不棄的粉絲，柏芝滿懷感恩，真誠坦言：「我的生命是父母給予的，我十分感激他們。同時，我也非常感謝你們。我人生中最珍貴的收穫就是你們的每一秒都與我生活在同一時空。這份緣分很特殊，我格外珍惜。」

張柏芝生日夜唱響經典曲目溫情滿場。（公關提供）

歷經歲月洗禮，柏芝褪去青澀，愈發從容通透、自信坦蕩。多年以來，她始終懷揣赤誠初心，溫柔待人、熱烈生活，以獨立自在的姿態，活成了屬於自己的摩登模樣。正是這份純粹的善意與始終不變的真摯，讓無數人傾心追隨，歲歲相伴，久久同行。