IdG偶像女生周年慶全團淚崩　「IdG合唱團」首亮相最細成員僅12歲

集結追夢女生，打造最強第一女團的「IdG偶像女生」育成計劃，啟動了一年時間，IdG企劃已成功打造兩隊人氣女團正式出道，包括在去年9月出道擁有7位成員的IdG Bubbles 及今年3月正式出道，由6位成員組成的IdG Sundae （名單見如下）。



「IdG偶像女生」總製作人「亞拔」與全體偶像女生。（公關提供）

IdG Bubbles橫掃四大獎項

而IdG Bubbles由出道至今短短半年多時間，更橫掃香港四大主要媒體頒獎禮獎項，包括：第47屆十大中文歌曲- 最有前途新人獎 (優異獎) 、Chill Club推介榜 年度推介25/26 Chill Club年度新人組合 (銅獎)、新城勁爆頒獎禮2025勁爆新組合 (金獎) 及2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 生力軍組合 (金獎)，成績令人鼓舞。

IdG Bubbles亦帶同四大樂壇獎座與現場觀眾一同慶祝。（公關提供）

IdG 偶像女生 一周年慶典

不經不覺「IdG偶像女生」育成計劃已經一周年，為隆重其事，5月24日，特假人氣商場觀塘apm大堂層舉行「IdG 偶像女生 一周年慶典」。23名IdG偶像女生一期生總動員聯同剛剛加盟IdG企劃，廣邀全港中學生參與，經過多輪甄選後首度亮相的21名「IdG合唱團」成員，一同出席見証及慶祝這個重要的時刻！而「IdG合唱團」其中最年輕成員年僅12歲的小六生。

IdG 合唱團與團長 Fiona 及 Elva 合照。（公關提供）

Una打碟揭開序幕

是次一周年慶典，由IdG Bubbles成員兼一期生班長Cindy（陳欣雯）首次擔任大會司儀。活動一開始由一期生Una打碟揭開序幕，讓一眾現場粉絲進入高脹情緒之中。繼而全體一期生陸續出場，與現場觀眾分享過去一年出道及訓練的感受。緊隨更請出剛加盟IdG團隊首度亮相由21名女生組成的「IdG合唱團」與大家見面及演唱。

一期生Una打碟揭開序幕。（公關提供）

及後，一眾偶像女生亦盡顯其過往一年的練習成果，由7位一期生Tiffany、 Fiona、Anna、Jasmine、Una、悠悠 及Vian 唱跳出IdG Bubbles大師姐們的歌曲《超級愛!》，而身為校界唱將的另一位一期生「芷蕎」均唱出IdG Bubbles《謝謝您!》的全新現場版，其青春氣息令兩首耳熟能詳的歌曲帶來另一翻新鮮感覺。

Tiffany、 Fiona、Anna、Jasmine、Una、悠悠 及Vian 唱跳出IdG Bubbles大師姐們的歌曲《超級愛!》。（公關提供）

眾人分享周年感言全團淚崩

而兩組已出道的IdG Bubbles 及IdG Sundae除現場唱跳廣受歡迎的自家作品，包括: 《春季再遇》及《新新地》外，2025年香港樂壇大豐收的IdG Bubbles亦帶同四大樂壇獎座與現場觀眾一同慶祝。她們在台上分享一周年的感言時全團感動淚崩，除了因為團員間互相支持的愛，又直言因為下半年才正式出道，所以只有半年時間完成一整年的工作量，IdG Bubbles說：「我哋係好開心嘅，不過喺一個團體入面，背負住嘅嘢，可能出大家想像中多。因為我哋要承受得起『偶像女生』呢個名，所有女仔都好叻，唔單止係IdG Bubbles，所有成員，包括： IdG Sundae、練習生、同IdG合唱團，每個都真係好叻，希望大家可以多啲支持，咁我哋先可以行更遠嘅路。仲記得一年前嘅發佈會，都冇而家呢度一半嘅人，希望嚟緊可以幾倍幾倍咁多落去！」IdG Bubbles又指過去的獎項是非凡肯定，但未來更重要，期待往後讓大家看見更成熟、更好的自己，粉絲們聞言於台下歡呼，場面溫馨又感動。

IdG Bubbles 與IdG 1期生Una 表演。（公關提供）

重頭項目當然是一浪接一浪，隆重推介由IdG Bubbles聯同IdG合唱團及眾一期生總動員一同首度唱出與著名詞人「周耀輝」首次合作的全新作品《一生會講幾多次再見》，讓全場粉絲們一同感受，由44位女生組成的IdG團隊合唱的熱血心程度，讓現場氣氛瞬間燃點！

現場氣氛熾熱。（公關提供）

7.4舉行首個大型專屬音樂會

在活動接近尾聲之際，「IdG偶像女生」總製作人「亞拔」上台，隆重宣佈「IdG偶像女生」二期生招募6月1日正式展開，是次二期生的招募更將參加者的年齡層降至13歲起至25歲，好讓年青新一代可以更早進入專業偶像訓練的階梯。緊隨，更隆重宣布7月4日下午4時假西九Backyard@AXA Wonderland舉行「偶像女生IdG The 1st」首個大型專屬音樂會，成為一周年慶典的重點大型活動。最後，隨著現場歡呼聲及掌聲下活動圓滿結束。

IdG Sundae 表演。（公關提供）

「IdG偶像女生」企劃名單

IdG Bubbles

陳欣雯（Cindy）(班長)、黃小倬（小悼）、陸曉瑩（Yoyo）、梁夢月（夢月）、莊嘉詠（Anesa）、柯家鑾（Kaluen 家鑾）、王凱晴（Kathy）

IdG Sundae

單愷朗（Helen）、黃可盈（Melanie）、陳雅暄（圈圈）、吳綺琳（Sharon）、潘心悅（Renee）、李依諾（Hazel）

IdG 一期練習生

趙雯軒（Anna）、林泳妤（Wingy）、謝恩同（Jasmine）、周穎悠（悠悠）、陳苑珊（Vian）、黃曉晴（Tiffany）、王芷蕎（芷蕎）、曾明怡（Una）、李曉琳（Fiona）、吳雨蕎（Elva）