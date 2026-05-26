龔嘉欣與黎耀祥再度聯手　感激提點：一套戲唔只係睇自己

近期引發全城熱話的無綫熱播劇集《香港探秘地圖》昨日（25/5）於觀塘舉行宣傳造勢活動。劇中女主角龔嘉欣驚喜現身，吸引大批粉絲及市民圍觀，現場氣氛相當熱烈。

這部劇集也是龔嘉欣繼數年前的口碑劇《殺手》之後，再度與視帝黎耀祥（祥哥）強強聯手之作。再次與分量十足的祥哥合作，龔嘉欣在接受訪問時顯得興奮雀躍，並大方分享了拍攝期間的點滴與感受。

龔嘉欣與視帝黎耀祥再度聯手。(陳順禎攝）

角色造型大不同 讚嘆祥哥不吝賜教

龔嘉欣接受《香港01》訪問時笑言，雖然《香港探秘地圖》其實是在約兩年前拍攝的，但至今看到畫面依然非常有新鮮感。她透露自己在劇中的造型與以往很不一樣：「嗰陣我染咗一頭粉紅色頭髮，仲要係捲嘅，而家自己睇返都覺得幾鍾意！雖然個樣其實冇乜大變，但嗰個造型真係好有新鮮感，感覺成個人好精神。」

被問到再度與祥哥合作，對方有否在演技上給予指導？龔嘉欣表示祥哥向來非常照顧後輩：「梗係有啦！又唔一定淨係呢套劇，有時拍其他角色遇到問題，我都會主動問祥哥點睇。佢真係好肯教人，完全冇保留，教咗我好多嘢。而且祥哥成日提醒我哋，一套戲好唔好睇，最緊要係睇整體效果，唔係淨係睇自己做成點。呢樣真係令我學到好多。」

龔嘉欣今日出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

龔嘉欣今日出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

龔嘉欣今日出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）