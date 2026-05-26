張學友十年前舊片隨《歌手》再爆紅　大膽直言：都不知評判懂不懂

內地王牌音樂綜藝《歌手》再度開播，在兩岸三地掀起新一輪熱話。然而，最震撼網民的焦點，竟然落在一條2015年《商業電台》訪問「歌神」張學友的舊片上。這條逾十年前的訪問隨著節目開播再度爆紅，片中學友直言：「那些評判都不知道懂不懂的。」

十年前的訪問隨著節目開播再度爆紅。（YouTube@商業電台）

歌神十年前神預言訪談

學友在訪問中坦言，自己絕對不會考慮參加這類音綜，更直言「不想比賽」，他強調這並非反對節目本身，而是他「已經比了一世」，身心俱疲：「比賽出身，出唱片同邊個比？比完又攞嚟同邊幾個比，同邊幾個比完之後，又攞嚟同邊個比……」學友無奈表示自己一直活在比較的陰影下非常辛苦，直到近十年才真正覺得可以自在點唱歌，實在不想再重蹈覆轍。

張學友直言我唔會參加《歌手》。（YouTube@商業電台）

除了對比較的厭倦，學友更直接戳破了這類相親式音樂節目的盲點，質疑台下評委的專業資格：「我甚至都不知道評判懂不懂！」 他直言，當他在台上唱歌時，他有自己最真實的藝術感受與情感投入，但下台後卻還要被迫接受一班不知道懂不懂音樂的人指手畫腳，去聽對方說「你到底知不知道自己在做什麼」。學友坦言自己不缺名利，實在不需要再去證明什麼，亦不想去迎合這套遊戲規則。不過，他仍非常有風度地表示，自己很佩服那些願意放低身段去參加《歌手》的參賽者。

張學友更質疑台下評委的專業資格。（YouTube@商業電台）

網民大讚神級通透

這段「歌神真心話」曝光後，網絡輿論一面倒大讚學友活得極其通透。網民紛紛評價：「神是不缺錢不缺名，真的沒必要去《歌手》被節目組玩。」有記性好的網民翻出2003年楊采妮在金曲頒獎禮上說過的一席話：「神根本不用跟人比。」

楊采妮在金曲頒獎禮上說過的一席話：「神根本不用跟人比。」（FB截圖）

樂迷們亦紛紛指出，連那屆最佳男歌手得主、被視為「第三代歌神」的陳奕迅（Eason）如今都已經不去那種綜藝節目了，更何況是資歷與地位更無可撼動的「二代歌神」張學友。