59歲鄧兆尊驚爆罹不治之症已立遺囑　狠批娛圈生態僅陳慧琳是清泉

在香港演藝圈以「坐擁三位紅顏知己」聞名的59歲藝人鄧兆尊，近日接受媒體《星島頭條》專訪，首度掀開他看似無憂無慮的「富二代」生活背後，種種鮮為人知的驚人內幕。從傳聞中的15億身家真相，到前陣子突發的不可逆轉大病，甚至是娛樂圈內部的荒淫生態，鄧兆尊皆以一貫冷眼旁觀的「野生動物」視角，狠批娛圈生態。

鄧兆尊近日狠批娛圈生態。（IG@johnny25tang_）

鄧兆尊右手麻痺難書寫 手機已立電子遺書

一向給人精神飽滿印象的鄧兆尊，在訪問中無預警拋出健康震撼彈。他坦言自己去年（2025年）不幸被一場無法根治的重病突襲：「當時連講嘢都出問題，右手麻痺到影響寫嘢能力，就算𠵱家都好唔返……」

鄧兆尊驚爆自己患上不治之症，目前已立好遺囑。（IG@johnny25tang_）

面對不可逆轉的健康危機，豁達的兆尊直言「沒得怕的」，但他已做好最壞打算，直接在手機內訂立了遺書，列明財產分配。雖然他堅持「不為結婚而結婚」，但他強調身邊的女友每個人都有保障，更感性表示：「最長嗰個都40年，我都冇諗過同佢散……」鎮定自若的他更搞笑說：「上面還有阿叻（陳百祥）、阿倫（譚詠麟），唔使咁緊張，隨緣啦！」

鄧兆尊三位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

霸氣反擊「食豬扒」指控：你老婆似李嘉欣咁靚？

針對網民長期嘲諷他身邊的三位伴侶是「豬扒（醜女）」，鄧兆尊大展霸氣護花本色，語帶諷刺地反問挑釁的酸民：「你身邊嗰件係咪『豬扒』先，可能『豬扒』都冇得食呢？唔通你老婆仲好似李嘉欣咁靚女？咁人品又如何？係咪『豬扒』我知㗎嘛，每人睇法唔同。」他力撐身邊人：「我覺得我身邊人品性純良，後生靚過，𠵱家唔靚就飛人哋，我做唔出，自己都走晒樣啦，其他人有冇資格去批評人。」

談及家庭，他更抵死分享了7歲時的一段童年陰影。當時父親「新馬師曾（新馬仔）」因難以推託某位美艷女星的熱情邀約，竟將年幼的兆尊帶去當「盾牌」。兆尊回憶那幕依然記憶猶新：一按門鈴，開門的姐姐穿著極其火辣的絲質睡衣。父親草草吃完兩道菜便找藉口拉著他落荒而逃。

鄧兆尊曾帶埋大婆Carman出席細妹鄧翠玉的貓狗服務中心開張活動。（小紅書）

不料回家後，母親「祥嫂」醋勁大發並嚴厲盤問，童言無忌的兆尊據實以告：「佢咁高，又有兩嚿嘢阻住，我睇唔到個樣！」 結果這句話當場激怒母親，被一把扯進房間狠狠掌摑。兆尊無奈笑稱小孩子的他只係去食嘢，卻莫名其妙成了大人的替罪羔羊，真的很無辜。

鄧兆尊細路仔個時就被爸爸新馬師曾（新馬仔）帶去當艷星「擋箭牌」。（IG@johnny25tang）

澄清「15億身家」謠言 驚爆收萬個求包養私訊

外界盛傳鄧兆尊繼承了高達15億港元的巨額遺產，他對此嗤之以鼻，斬釘截鐵地澄清：「我1億都未見過，講得出做得到，我有15億嘅話，我可以畀一半你！」 他自喻不是什麼養尊處優的二世祖，而是一隻活在舒適圈、具備自保能力的「野生動物」，深知「越往高處走，越容易被大鱷吞噬」的生存法則，因此從不追求上位。

鄧兆尊自爆有「兩億」！（抖音）

他搞笑指是回憶和失憶。（抖音）

然而這個「富裕」標籤依舊為他帶來不少桃花債，兆尊自爆在近年市道不景氣下，DM（私訊匣）收過超過一萬條的私訊：「如果我真係用『15億二世祖』去呃人，我呃乜都有，尤其喺呢個市道，好多人都係想搵安心生活，『試食』、『一夜情』我可以食足幾年都食唔完，但邊食得晒呀？而我冇必要做呢啲咁衰嘅嘢，唔好意思我米倉冇咁多米呀，我未有能耐做到佢哋心目中嘅許願樹。」

另外鄧兆尊曾指有人出價1500萬包他3個月。(youtube截圖)

但他強調自己二十多歲時以性為先，如今更嚮往心靈相處，無意當別人的「許願樹」：「每日喺佢哋（女友）身上最多用得嗰半個鐘，但其餘時間要對住個煩氣嘅人，有冇必要不停貼錢買難受先？玩貓仲開心啲。」他更爆料早年曾遇過某位「星媽」使出「賣女式」推銷，明晃晃地逼問他的身家財產。兆尊當時傻眼回應：「你個女同我朋友拍緊拖㗎！」不料星媽竟厚臉皮回答：「唔好理佢哋，你有冇興趣呀？」讓他直呼完全無法接受。

鄧兆尊直言「大少」只是大家給他的花名。（YouTube截圖）

鄧兆尊上《SpotiTalk》爆玩自己過「多人運動」。（《SpotiTalk》節目截圖）

冷眼戳破娛圈潛規則 盛讚陳慧琳為「唯一清泉」

身處演藝世家，鄧兆尊對娛樂圈的名利爭奪看得比誰都透徹。他直言這個大染缸裡每年都有無數人想擠進去，但在這個講求人情與美色的殘酷舞台，想要上位往往得豁出去。他更當場爆出一個不為人知的內幕：曾親眼目睹某位女星使出高超交際手腕，「同時段周旋並應酬兩位男士」，最終成功晉升一線，坐穩了5、6年的電影女主角寶座。

鄧兆尊爆料了不少娛樂圈內幕。（IG@johnny25tang_）

鄧兆尊語重心長地奉勸年輕漂亮的女孩，除非父母在行內極具權勢、想讓女兒進來歷練並迅速「急促成長」，否則玩個1、2年就該徹底抽身，因為這個圈子充斥著利用人性弱點（如好色、貪名、貪錢、賭博）來實施控制的操盤手。他總結道「我唔貪所以不受控制，出身富裕嘅陳慧琳亦係圈中唯一清泉。」