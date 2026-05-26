鄭少秋小女兒鄭詠曦罕露仙氣近照　身材高挑外型亮眼被讚激似爸爸

79歲鄭少秋在息影後近年鮮少公開露面，生活相當低調，不過近日小女兒鄭詠曦近照在網路流傳，不少網友驚呼她神複製爸爸鄭少秋，再度掀起討論。



從網友分享的照片中可見，現年33歲的鄭詠曦留著一頭長髮，外型清秀亮眼，鼻子與嘴型尤其被認為和鄭少秋極為相像，不少人直呼根本像同個模子刻出來。

鄭少秋的小女兒鄭詠曦跟在爸爸後側，露出半邊臉都可看出外型清秀，激似爸爸。（小紅書）

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除此之外，她也遺傳爸爸手長腳長的身材比例，加上氣質斯文，不只五官神韻相似，連高䠷身形與氣質也被形容宛如「女版秋官」。

相較於不少星二代選擇進入演藝圈發展，鄭詠曦則一路走學術路線，對幕前工作沒有太大興趣。據悉，她自小成績優異，過去在香港大學主修生物學，畢業後持續投入研究相關工作，生活相當低調，也鮮少與父母一同公開露面。

鄭少秋過去感情生活一直備受關注，曾歷經3段婚姻，與已故「肥姐」沈殿霞離婚後，1989年與現任妻子官晶華結婚，婚後育有2名女兒鄭詠恩與鄭詠曦。

近年秋官幾乎淡出演藝圈，今年3月則曾罕見透過網路向粉絲報平安，表示自己本來就不喜歡交際應酬，因此較少出現在公開場合，也希望外界不用太擔心他的近況。

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