陳志雲否認對達哥零尊重　指自己亦經常被叫錯名：覺得沒問題

由陳志雲擔任主持的HOY全新節目《雲遊四海》已經拍攝完畢！21日的旅程共去了3個國家， 陳志雲亦表示盡興而歸：「我好少離開香港咁耐！今次行程緊湊節目一流！我帶咗三個喼嘅衫， 過程又要轉酒店，搭飛機同轉火車， 所以都好想返屋企抖下！不過講返呢個旅程都好溫馨同好快樂！去咗好多地方， 見到好多唔同嘅人， 而佢哋亦都用生活說好香港故事， 將我哋香港嘅文化帶畀外國人認識， 等佢哋知道香港有幾好！」

陳志雲擔任主持全新節目《雲遊四海》。（公關提供）

陳志雲自爆在法國狂購物

難得去到時尚之都，又點會忍到手， 陳志雲分享了在法國的趣事：「我諗今次嘅酬金都唔夠我買嘢啦！去到法國本來諗住買唔到嘢， 因為佢哋啲人都好瘦， 仲要係女裝， 點知喺嗰度都買咗三套衫！係unisex， 好靚好靚！我唔知自己有冇肥到喎！因為未上磅， 塊面就圓咗， 可能係飲得太多水啦！哈哈哈！」

陳志雲自爆在法國狂購物。（公關提供）

陳志雲否認對達哥不尊重

提到他的YouTube頻道， 最近播出訪問網絡紅人達哥的一集， 被網民質疑對達哥零尊重， 講錯達哥的姓氏， 亦將於香港大學畢業的達哥， 講錯成中文大學。對於這些評論， 陳志雲亦大方回應：「首先我點會唔尊重佢呀? 佢係我請返嚟嘅嘉賓， 同埋有時口快快講錯咗， 我都成日都畀人講錯個姓㗎啦! 我唔覺得有咩問題！所以我就冇理嗰啲留言， 如果達哥自己覺得係咁嘅話， 我會道歉， 但佢都冇咁嘅感覺！我哋仲話嚟緊可以做啲crossover， 我哋都不知傾得幾開心呀！可能佢啲fans太愛佢啦！」