陳志雲否認對達哥零尊重 指自己亦經常被叫錯名：覺得沒問題
撰文：種嚶嚶
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由陳志雲擔任主持的HOY全新節目《雲遊四海》已經拍攝完畢！21日的旅程共去了3個國家， 陳志雲亦表示盡興而歸：「我好少離開香港咁耐！今次行程緊湊節目一流！我帶咗三個喼嘅衫， 過程又要轉酒店，搭飛機同轉火車， 所以都好想返屋企抖下！不過講返呢個旅程都好溫馨同好快樂！去咗好多地方， 見到好多唔同嘅人， 而佢哋亦都用生活說好香港故事， 將我哋香港嘅文化帶畀外國人認識， 等佢哋知道香港有幾好！」
陳志雲自爆在法國狂購物
難得去到時尚之都，又點會忍到手， 陳志雲分享了在法國的趣事：「我諗今次嘅酬金都唔夠我買嘢啦！去到法國本來諗住買唔到嘢， 因為佢哋啲人都好瘦， 仲要係女裝， 點知喺嗰度都買咗三套衫！係unisex， 好靚好靚！我唔知自己有冇肥到喎！因為未上磅， 塊面就圓咗， 可能係飲得太多水啦！哈哈哈！」
陳志雲否認對達哥不尊重
提到他的YouTube頻道， 最近播出訪問網絡紅人達哥的一集， 被網民質疑對達哥零尊重， 講錯達哥的姓氏， 亦將於香港大學畢業的達哥， 講錯成中文大學。對於這些評論， 陳志雲亦大方回應：「首先我點會唔尊重佢呀? 佢係我請返嚟嘅嘉賓， 同埋有時口快快講錯咗， 我都成日都畀人講錯個姓㗎啦! 我唔覺得有咩問題！所以我就冇理嗰啲留言， 如果達哥自己覺得係咁嘅話， 我會道歉， 但佢都冇咁嘅感覺！我哋仲話嚟緊可以做啲crossover， 我哋都不知傾得幾開心呀！可能佢啲fans太愛佢啦！」