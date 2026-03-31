陳志雲專訪釋常霖法師解答心中疑惑　法師感激前妻支持成全大愛

2026年，逢星期一至五晚上11時至12時，雷霆881商業一台推出深夜訪談節目《又係時候同一天講再見》。每個夜晚，陳志雲與來自不同界別的嘉賓真誠對話，分享人生起跌，整理思緒，放下負擔，展望明天會更好。江玉歡則與聽眾分享生活日常，由法理到情理，時事到心事，遊走世界不同角落，與舌尖享受的種種。



釋常霖法師（葉青霖）。（官方提供圖片）

3月31日起一連四集，主持人陳志雲邀請到釋常霖法師（葉青霖）擔任嘉賓。曾是知名攝影師的他，為無數名人拍攝照片及寫真，卻在2010年毅然剃度出家。釋常霖法師在節目中坦誠分享他追尋佛法的心路歷程，佛法如何解答心中疑惑，以及最終決定出家的因由，並透露此舉一度遭到家人反對。

佛法解答心中疑惑 出家盼將大愛回饋所有人

釋常霖法師回憶年輕時只專注賺錢和花錢，以為「透過娛樂會得到快樂」。直至1994年父親患上末期肝癌，一位佛教徒朋友以「搬家」比喻死亡開解父親：「其實死亡唔使驚，好似搬間新屋，即係你而家呢層樓住到變危樓，就去搬一層新樓。」父親因此安然接受即將離世的事實。朋友亦贈送幾本佛法書籍，於是法師開始為病重的父親朗讀佛書，結果「幫人原來係幫自己多啲」，並在佛書中找到昔日追尋不到的人生答案：「所有嘅嘢都無一個絕對，同人嘅生命係不斷咁樣轉變，係佛法嚟講即係成、住、壞、空』。」

陳志雲指出大部分人修行佛法都是為了脫離苦海。（官方提供圖片）

陳志雲指出大部分人修行佛法都是為了脫離苦海，追問釋常霖法師當年事業有成、家庭完滿，究竟遇到什麼「苦」。釋常霖法師坦言：「廿幾歲開始做攝影師，我嘅願望係搵到錢，然後買樓、買車，因為我鍾意車，仲要買Super Car，周圍去玩……結果我喺四十歲之前全部做晒我夢想過嘅嘢，做攝影師亦好有名氣，但點解我仲係唔開心嘅？」直至接觸佛法，他才領悟一直追求的方向錯誤：「外來嘅嘢係唔會令到你有喜悅嘅感覺，自在就係最好。」

談到為何選擇出家，釋常霖法師憶述於1997年參加短期出家七日，「好似一個活咗幾十年嘅孤兒突然搵到屋企，嗰種感動，喊到唔收得聲，我就覺得呢樣係我想要嘅嘢。」但礙於當時「仔細老婆嫩」，他選擇以兼職方式修行。直至2008年一次靜坐時，他問自己：「今年生日我條命又少一年，有咩嘢係我應該要做但仲未做？」於是向當時的太太廖安麗（Annie）提出嘗試「全職」出家：「我想試下，三年唔定、五年唔定，總之你當我留學。」

陳志雲與釋常霖法師（葉青霖）。（官方提供圖片）

女兒罵自私法師不怒反道歉 感激前妻支持成全大愛

陳志雲問及有否被指「不負責任」，釋常霖法師指當時考慮到兩個女兒已大學畢業，並將積蓄全數交予太太 Annie，同時解釋自己希望「將對屋企嘅小愛，變成對所有人嘅大愛」。他亦專程飛往澳洲親自向兩個女兒解釋。他指大女（葉懿德）完全接受，並恭喜他找到人生目標。至於小女兒（葉懿恩）未能接受父親出家的決定，直言「你就係自私，你就為咗自己」。他代入女兒的角度思考，讓女兒盡情抒發不滿，並向女兒道歉：「你講得啱，對唔住。」

釋常霖法師感恩Annie對他一直以來的支持，指她本身學佛，明白出家是難得的因緣。他分享一次雙方的對話：「Annie 有一次過嚟寺院探我，佢話 我有啲朋友問你諗住咩時候返香港？』，我就答 唔好意思，你啲朋友會失望。』因為我覺得我行啱咗條路。」陳志雲追問若當年太太強烈反對，會否仍選擇出家。法師坦言：「應該就唔容易，會困難好多。」

釋常霖法師感恩 Annie 對他一直以來的支持。（官方提供圖片）

法師一語道破逃避心態 煩惱均源自自我

釋常霖法師提及每次講座或工作坊 ，總有中年男士向他表示想出家，他就會從因著手，反問對方為何想出家，並笑言出家 只有幾樣煩惱真正消失：「用咩洗頭水、Book 邊個 Hair Stylist、今年興咩衫，因為焗住剃光頭。」他強調只要仍有這個軀體，煩惱就不會完結：「所有嘅煩惱都係嚟自我，因為我有呢個身體，身體唔夠瞓會頭痛，肚餓又辛苦，坐得耐又辛苦，企得耐又辛苦，行得耐又辛苦，呢個軀體係咪就係你嘅牢獄。」

釋常霖法師在節目中亦向陳志雲解釋六道輪迴，釐清佛法與佛教的分別，分享如何分辨邪教組織，如何以「從因著手」平靜人生中的不安，並傳授靜坐心法。