女神配對計劃2｜阿Bob被擊破板碎片擊中嚇到彈起　王維燁強勢回歸

《女神2》日前於電視廣播城進行直播海選面試，由「金牌媒人」林盛斌（Bob）、「花生團團長」江美儀、上屆女神梁敏巧及林秀怡擔任主持，（創作）助理總監鄧煒鵬、莫文浩監製。今集海選爆點處處，「流量神話」王維燁載譽回歸，繼續答非所問狂遊花園；36歲型佬健身教練關經翰更以爆肌湯瑪士迴旋強勢登場，獲封「筍盤之最」；而跆拳道教練表演擊破木板時，碎片意外擊中阿Bob，場面爆笑。

《女神2》焦點圖片。（公關提供）

王維燁載譽回歸

雖然昨晚（18日）亮相的求愛勇者只有12位，但卻爆點處處，當中最令網民驚訝的，是在首季海選時創下流量神話的「林敏驄2.0」王維燁透過視像成為首位面試者。載譽回歸的王維燁，髮型明顯比之前再Set高一截、兼認真地獻唱《愛情陷阱》作為才藝表演。闊別近一年，王維燁依然答非所問、「守口如瓶」。

王維燁今年個髮型繼續成焦點，皆因佢又高咗。（公關提供）

「流量神話」王維燁繼續「答非所問」勁遊花園

江美儀問他「點解報名」，王維燁：「報名只係玩吓咯」，林盛斌追問是「冇諗過入圍」，王維燁又說：「如果可以入圍更加好啦。」江美儀再問：「咁你有咩優點？」後，王維燁即爆笑回應：「其實自誇自擂我做唔到，我唔知自己有咩優點。」令全場拍爛手掌。今季，王維燁再被追問收入，原本他與上季一樣回答：「有多有少」、「多嘅時候多啲」，但經林盛斌一再追問，王維燁終鬆口：「幾皮（萬）咁咯。」王維燁其他精彩對答：「有冇追女仔？」、「唔識追女仔」、「有冇女仔追？」、「會有嘅」、「你有咩吸引力」、「唱歌方面咯」。

王維燁回答問題。（公關提供）

王維燁自爆欣賞陳若思

談到《女神2》5位女神，王維燁直指有留意陳若思，大讚對方甜美、值得欣賞，但卻未能說出具體感受：「整體形象ok嘅」、「唔知點講，講唔到。」遊了一大輪花園後，林盛斌終忍不住：「我要講一句啫」，王維燁續說：「幾欣賞佢咯，佢早排《正義女神》個角色傻傻哋。」

王維燁。（公關提供）

36歲「筍盤」型佬健身教練關經翰擁兩層物業兼住中環半山

昨晚被網民譽為「筍盤之最」的，是在新西蘭長大的36歲健身教練兼模特兒關經翰（Oswald）。於美國讀大學的Oswald，回港後曾任職逾十年投資銀行，近年轉做Freelance Coaching教健身、體操及網球，年薪約一百萬，另持有兩個物業單位、一個收租、一個自住，自住位置是中環半山，經濟條件豐厚，加上男人魅爆燈、身形健碩、爆肌兼線條分明，還是「入得廚房」，曾在家中天台一人招呼數十人食牛扒，難怪獲封「筍盤之最」。

關經翰（Oswald）。（公關提供）

自認專一但曾One Night Stand

眼見Oswald條件好、談吐又有禮，梁敏巧忍不住追問：「條件咁好，點解單身咁耐？」、「出面識唔到女仔？」Oswald：「係易識嘅，但要發展關係Require Value同Plan要Align（一致）。」談到愛情觀，Oswald自稱「專一」兼坦承曾One Night Stand。除了條件，Oswald的才藝表演-「爆肌湯瑪士迴旋」亦令人眼前一亮，他瘋狂轉完又轉後獲得全場評審一致掌聲及尖叫聲，江美儀更不斷大嗌「好加分」。

真係好勁！（公關提供）

23歲跆拳道教練體重僅52kg

23歲跆拳道教練陳竣謙，則因身體過瘦成焦點。身高183cm的他、體重僅52kg，為了解決過瘦問題，連杜蟲藥都食過。年紀輕輕的竣謙，不但月入已有兩萬左右，更已擁有跆拳道中心Franchise（加盟特許經營），問到何來這麼多錢，他笑言是「儲落的利是錢」，加上家人有車有樓，遭網民懷疑是富二代。」

陳竣謙。（公關提供）

林盛斌險被「擊破板」碎片擊中 遇險反應勁爆笑

不過竣謙的最大爆點，是他表演的跆拳道，皆因他找來了反應彈阿Bob幫手拎「擊破板」！事緣竣謙其中一次出拳未知是否用力過度，被擊破的木板全速四圍飛，結果其中一塊擊中阿Bob，嚇到他彈起兼「投訴」：「你明知中間會飛塊嘢出嚟，就唔好叫我喺呢個位度劈啦，老細！」雖然有「不滿」，但Bob對於竣謙的拳腳功力十分欣賞，大讚謙謙「拳頭有風」。

好功夫！（公關提供）

林福明遭Bob改造型後秒變劉在錫！

自稱是4間科技公司創辦人、兼是大學講師的林福明，最引爆網民關注的是34歲之齡依然是A0之餘，更試過遭遇「離奇」網騙。林福明自揭試過網上識女仔後出來Dating吃飯，結果不但自覺被騙埋了一張3千多元的賬單，還遭該名不肯提供任何聯絡方法的女網友拉去超市為對方埋了一張千多元的購物單。對於女網友能一口氣在超市買了千多元東西，一眾評審均嘖嘖稱奇，並紛紛感嘆：「你個樣太好呃！」年賺7位數、擁有自住物業兼超卓IT技能及知識的林福明，還自揭曾與自創的「AI女友」拍拖，可惜最終因對方太「人性化」選擇放棄。

林福明識彈結他架，唔怪之得美儀姐猛話佢條件真係唔錯。（公關提供）

除了A0身份、林福明的造型亦成焦點。被指造型似老夫子的他，獲Bob即場改造型，結果一秒變「搞笑版劉在錫」，相當有可塑性，變裝後的林福明，更獲江美儀猛讚條件好。