周永恆又被影到同前妻出街　當眾錫爆囝囝盡顯慈父樣疑浪子回頭？

前女團MVG成員周曉彤（Ivy）早前登上ViuTV經典清談節目《晚吹——怨女俱樂部》，在鏡頭前聲淚俱下地狂爆前度周永恆（Roy）的種種惡行，直指對方是個「恐怖情人」，甚至拿年幼的親生兒子當作向家人索取金錢的籌碼。然而，這邊廂「世紀賤男」的控訴猶在耳邊，那邊廂周永恆卻被媒體捕捉到與前妻及兒子共享天倫之樂，試圖用「慈父」形象力挽狂瀾。



周曉彤上節目哭訴周永恆的惡行。（《晚吹》節目截圖）

周永恆近年多次惹上官非(facebook@周永恆ROY CHOW)

周永恆狂錫囝囝欲擺脫污名

日前，周永恆被《東周刊》野生捕捉現身於長沙灣的一間寵物餐廳。令人意外的是，同行人正是已決定離婚、目前正處於分居狀態的第二任妻子陳薇（Britni），以及剛練完棒球的兒子。在餐廳內，周永恆一改傳聞中的暴躁形象，與兒子玩到不亦樂乎，毫無隔膜。

周永恒老婆陳薇（Britni）。(IG@britniiii_xo)

周永恆當年與內地妻陳薇奉子成婚。(IG@britniiii_xo)

周永恆還特別買了一份貓糧，在現場極具耐心地教導兒子如何愛惜小動物。期間，周永恆更在眾目睽睽之下，情不自禁地捧著兒子的臉狂親，父子倆表現得極其親密。享用完午餐後，這對已經形同陌路的夫妻，依然為了兒子齊齊走到樓下的戲院觀看卡通片，努力營造出「健全家庭」的溫馨氛圍。

周永恆與囝囝。(IG@britniiii_xo)

周曉彤上《晚吹》崩潰 怒揭三大「黑暗面」

今年3月，周永恆與周曉彤才剛爆出感情糾紛分手，隨後又被拍到迅速復合。就在外界以為兩人「床頭打架床尾和」之際，周曉彤卻在節目中踢爆，所有表面上甜蜜復合的畫面全都是她在男方威脅恐嚇下，被迫就範配合的驚悚戲碼。

周曉彤表示自己不是自願的。（《晚吹》節目截圖）

周曉彤更在《晚吹——怨女俱樂部》中泣訴周永恆在的「衰老竇」行徑：周永恆在與其前妻陳薇處理官司期間，竟將親生兒子當作談判籌碼，以此向家人勒索金錢；為了達到目的，周永恆曾一度採取極端手段「收埋個仔（藏起兒子）」不讓他上學，導致無辜的孩子在短時間內被迫轉了無數間學校。

周曉彤表示和周永恆復合全屬被迫。（threads圖片）

周曉彤表示曾答應過孩子會保護他，孩子更向她傾訴不想父母在一起：「因為佢哋成日嗌交」 。

周永恆自認對不起趙頌茹

周永恆近年在接受訪問時，曾多次公開表達對第一任妻子趙頌茹（阿Yu）的強烈悔意：「現在大女兒已經15歲了。我相信我在街上同她撞到，我都認不出她來，非常遺憾！」

周永恆曾多次公開表達對首任妻子趙頌茹（阿Yu）的強烈悔意。（資料圖片）

或許正是因為對第一段婚姻中女兒的缺席感到無比愧疚，周永恆將所有的父愛補償心態，全數傾注在與陳薇所生的幼子身上。然而，這場由前女友發起的「衰老竇」指控，與媒體拍到的「父慈子孝」溫馨畫面，究竟哪一面才是他最真實的一面？