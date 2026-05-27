《中年好聲音》李佳淚揭多年隱痛　懷胎七月卻遇不幸需要人工流產

《中年好聲音》第一季亞軍、實力女將李佳（Miranda），向來給人大方、樂觀的正面形象。然而，她近日在出席公開活動時，卻罕有地向大眾吐露了一段隱藏多年的痛心秘密。李佳在活動中首度公開透露，自己過去曾經歷過懷孕7個月卻不幸需要人工流產的沉痛打擊，當時的悲痛與遺憾至今仍難以忘懷。



實力女將李佳。

懷孕七月驚發胎兒畸形

李佳憶述，當年她懷第一胎至七個月時，在待產期間進行例行檢查。豈料醫生卻告知驚天噩耗，檢查發現胎兒發育出現嚴重問題。李佳痛心回憶道：「驗出BB手發育唔好，心有個窿，腦又有好多問題，自己掙扎好耐，唔想抹殺BB生存權利，但生出來佢會好慘，好矛盾。」

面對這個突如其來的巨大打擊，李佳內心崩潰，最終為了不讓寶寶出生後受苦，只能強忍悲痛決定終止妊娠，無奈與未出世的寶寶道別。而最讓她痛心疾首的是看到醫療收據：「BB嘅處理費用係10蚊，好傷心，我冇見到BB最後一面，因為唔想記住，但事後我好後悔冇見佢最後一面，同佢道別。」

李佳育有兩個兒子。（IG@mirandalee1978）

昔日推新歌因思念亡父感觸落淚

其實李佳一路走來經歷過不少人生關卡，過去亦曾在大眾面前流露過感性一面。早前她推出新歌舉辦發佈會時，在現場演繹林子祥的名曲《追憶》，便因觸景傷情而忍不住含淚痛哭。她當時透露，自己的父親是國家一級京劇演員，卻在自己年輕時突然在舞台上離世，成為她心中永遠無法磨滅的痛。