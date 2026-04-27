黎諾懿爆大仔一口氣食兩個餐怨唔飽　李佳細仔萌爆教食完先好買

由香港世界宣明會主辦、聯乘英國經典童書Mr. Men Little Miss及「糧家村」故事系列的「我要世界走飢餓 — Go & Seek!」活動，近日假荷里活廣場舉行開幕典禮，並邀得「暖男爸爸」黎諾懿、「細心好媽」李佳及其幼子培明親身到場支持，齊齊化身「糧家村村民」，與一眾嘉賓及市民透過親子活動認識世界飢餓議題，現場氣氛熱鬧，吸引不少家庭到場參與。

黎諾懿、李佳母子現身香港世界宣明會「我要世界走飢餓」開幕禮。（公關提供）

星級爸媽現身支持

活動先由司儀邀請香港世界宣明會董事局主席陳朝光（Edmond）先生帶領禱告，並由總幹事馮丹媚（Amy）小姐致辭，分享全球飢餓危機及本地基層兒童營養不均等問題，並介紹「糧家村」首度聯乘Mr. Men Little Miss推出一系列慈善活動，希望透過互動體驗、遊戲及工作坊，令大眾更深入了解飢餓問題。

李佳細仔萌爆貼士教珍惜食物

而「暖男爸爸」黎諾懿、「細心好媽」李佳與幼子培明亦到台上與現場觀眾互動。司儀特別邀請三人分享對飢餓、助養及惜食的看法。李佳表示自己早前成為宣明會親子助養者，希望透過實際行動讓小朋友明白「食得飽、有清潔水飲唔係必然。 」，並鼓勵他們學懂關心世界上其他有需要的小朋友。她強調身教的重要性，直言：「身教好重要，要知道我哋唔只幫一位小朋友，而係幫到一個社區，帶仔仔從小一同了解更多，等佢大個有能力，就會傳承呢個幫助人嘅力量。」她又提到，會透過日常生活、慈善活動及食飯習慣，教導兒子珍惜食物。

李佳母子檔分享惜食貼士。（公關提供）

李佳幼子培明表現乖巧，即場分享惜食貼士：「唔好叫太多食物，食完先再買！」童言童語萌爆全場，亦參與工作坊親手畫了幅畫送媽咪，獲讚貼心小暖男。

李佳幼子培明亦參與現場的工作坊。（公關提供）

黎諾懿大仔食兩餐怨唔飽

黎諾懿大談育兒經，表示家長都試過小朋友不肯吃飯：「其實可以適當地『狠心』啲收起食物，等佢真係感受到肚餓，再慢慢教佢咩係『飢餓』，因為單靠講，小朋友未必明白，要畀佢親身感受。」

黎諾懿十分支持「我要世界走飢餓」活動。（公關提供）

他又大爆湊仔趣事，笑言大仔「小春雞」快九歲，正值發育期，食量驚人，曾試過入快餐店一口氣食兩個餐：「我會同佢講唔可以一次過食太多，對個胃唔好，而且唔可以浪費食物。」豈料兒子竟反問：「你做爸爸點解唔畀飽飯我食？」場面爆笑。不過，他亦藉此教導兒子要「食完先再叫」，並謂：「有時佢食完後覺得飽，就會自己話留返下次先食。」讓他逐步建立節制及珍惜食物的習慣。

黎諾懿談育兒經教惜食，同場大爆湊仔趣事。（公關提供）

此外，黎諾懿亦會透過種植活動讓兒子理解食物得來不易：「我會教佢種菜，等佢知道天氣、環境都會影響收成，農夫其實好辛苦，唔係你想種就一定有收穫。」他表示，透過親身體驗，小朋友更容易學會珍惜食物。

齊心種下希望種子

其後，陳朝光先生及馮丹媚小姐向黎諾懿、李佳及幼子培明頒發感謝狀，答謝他們對活動的支持，三人更一同合照留念，場面溫馨又有意義。最後，黎諾懿、李佳及幼子培明、香港世界宣明會董事局主席陳朝光（Edmond）先生、總幹事馮丹媚小姐（Amy），以及合作伙伴包括大家樂（快餐）市務總監譚靜文小姐、Mister Men Limited 副總監陳芷欣小姐以及羚邦集團首席營銷總監冼韻泠小姐，一同將象徵希望的粟米公仔放入農田裝置，為活動進行啟動儀式，寓意眾人攜手「種出」希望，為世界各地受飢餓影響的兒童帶來改變。完成開幕儀式後，一眾嘉賓亦參與大合照，隨即邀請現場大朋友、小朋友化身「糧家村村民」，繼續投入場內的親子互動遊戲、工作坊及打卡體驗。