Jennie全球代言橫掃各領域　CHANEL量身打造專屬高訂彰顯獨家寵愛

香奈兒（Chanel）對代言人的挑剔舉世皆知，但偏偏對Jennie給予了毫無上限的特權。



（IG@jennierubyjane）

作為當今全球最具時尚統治力的 Icon，Jennie走的是典型的「少而精」高奢路線。除了與運動巨頭Adidas Originals 保持長期深度合作，跨界與潮流耳機Beats推出秒殺級的聯名特別版，2026年她更迎來商業版圖的全面爆發——接連強勢拿下Ray-Ban（雷朋）全球代言，並任凡士林（Vaseline）首位全球代言人。然而，在這一眾頂級大牌的極致簇擁下，Chanel給予她的待遇，依然是金字塔頂端、無可比擬的「正宮」級偏愛。

5月26日，Chanel在首爾舉辦了2026高級手工坊系列大秀。BLACKPINK成員Jennie身穿CHANEL 2027早春度假系列黑白深V無袖褲裝亮相，瞬間攻佔了全球一線時尚媒體的通稿頭條。這種無與倫比的洗版速度，不愧被稱之為「人間香奈兒」。而在當晚的After Party上，Jennie身上那套讓全網歌迷瘋狂的露背Bra Top配長靴造型，是法國巴黎總部直接為她量身打造、全球獨一無二的訂製款。

普通明星在時裝週借衣服要看品牌臉色，Jennie拿到的，卻是頂奢金字塔頂端的專屬待遇。

Jennie為何能讓Chanel甘願耗時數百小時訂製禮服？

回顧剛過去的紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala），Jennie連續第四年驚艷全場。據悉，Jennie今年身上那件宛如印象派畫作的藍色「美人魚」Chanel 禮服，是由巴黎總部工匠足足耗費了540個小時、全手工縫上高達15,000顆的亮片。

這種為單一藝人耗費數百小時趕製高級訂製服 (Haute Couture)的待遇，在時尚界屈指可數。

如果把時間倒回2025年的Met Gala，Chanel同樣為了呼應她的個人風格，參考了1987秋冬成衣系列的靈感，為她重塑了一套極具力量感的燕尾服褲裝。而這件糅合了絲綢山茶花與經典珍珠的藝術品，是由巴黎頂尖工匠足足耗費了330個小時手工打造。

即使在2023年她首度踏上Met Gala紅毯時，Jennie身上穿的也是Chanel 1990年秋冬成衣系列的古著經典山茶花白裙。換作是其他人，想碰一下歷史檔案庫的藏品都難如登天。

這種待遇早就超越了普通的「品牌摯友」或「形象大使」。這是品牌毫無保留的最高偏愛。

橫掃全球地廣的珠寶形象核心

香奈兒更將Jennie視為高價珠寶領域的頂級變現核心。

在品牌最具社群病毒傳播力的COCO CRUSH高級珠寶系列全球大片中，Jennie與歐美流行天后Dua Lipa同框出鏡，大型戶外廣告直接鋪滿全球一線城市的核心商圈，成為時尚圈的熱門話題。

雙贏的權力寫照

百年時裝屋的嚴苛傳統，與Jennie無可匹敵的社群影響力，在當代找到了最完美的交匯點。

這正是當下全球時尚界最真實的權力寫照：品牌給予她最頂級的訂製服與跨品類地廣特權，而她，則用個人強大的時尚感染力，為香奈兒擦亮新世代的招牌。