陳蕾織出3米高巨型作品　《荒島之幻象》由歌曲化為震撼實體藝術

「樂壇織女」陳蕾升級為鉤織藝術家！多年來於個人社交平台以及不同活動中展現濃厚鉤織興趣與實力的陳蕾，獲邀參與南豐集團「世界之約」年度企劃 — 南豐紗廠第三屆「約好織物祭」，首次挑戰鉤織近3米高大型作品《荒島之幻象》，以包攬曲詞唱的原創同名歌曲作為題材與靈感，跨越聲音視覺觸感三重界限，將音樂之境鉤織成震撼感官的巨型實體作品。

「樂壇織女」陳蕾升級鉤織藝術家。（公關提供）

作品如瀑布傾瀉而下錯落有致

大型鉤織作品《荒島之幻象》於南豐紗廠地下紗廠坊懸掛展示，錯落有致的鉤織線條所編成的作品如瀑布傾瀉而下，震撼感人。以藍綠交融作為主要色調，模仿大自然一呼一吸。觀賞者無論以沿線條探索或從整體感受，都能夠找到陳蕾透過作品傳遞靜謐而流動的藝術創作心境。

大型鉤織作品《荒島之幻象》。（公關提供）

首個大型鉤織作品登場

首次以鉤織藝術家身份出席活動的陳蕾，親身見到作品於現場展示時非常感動：「好多謝南豐紗廠搵我參與今次『約好織物祭』，畀個咁好嘅機會同推動力我去鉤咁大型嘅作品。呢個作品接近三米高，用咗好多時間去鉤，真係打破晒自己嘅紀錄，用咗好多心血，希望大家都鍾意。」

陳蕾首次以鉤織藝術家身份出席活動。（公關提供）

陳蕾：建議一邊聽歌一邊欣賞

鉤織作品《荒島之幻象》與陳蕾包攬曲詞唱的音樂作品同源。陳蕾：「我喺鉤織嘅時候會好放鬆又好集中，全身心投入咗去鉤織世界咁，好似一個心靈回復平靜嘅冥想過程。今次收到南豐嘅邀請之後，我立即諗到《荒島之幻象》呢首歌。首歌喺五年前推出嗰陣，有樂迷話編曲好迷幻但歌詞好有畫面，我想試吓將個感覺鉤出嚟，再睇吓大家嘅反應。大家嚟到可以一邊聽住《荒島之幻象》，一邊投入感受吓個作品，再話我知你哋嘅感受。」

同名前衛歌曲化實體展覽。（公關提供）

即將飛赴英倫展開巡唱首站 更多巡演消息不日發佈

陳蕾除了於鉤織藝術有所突破，音樂創作方面亦馬不停蹄。陳蕾：「今年真係好澎湃，年頭推出咗第四張個人大碟《凝》，三月做咗一連四場《完整的我》音樂會。過幾日我就會起程飛去英國，6月5日喺倫敦有《完整的我》巡迴首站嘅演出，真係未出發先興奮，因為呢次係我第一次海外巡迴！希望大家都睇得開心。記得留意之後其他巡唱地點嘅資訊，多謝支持。」

陳蕾即將飛赴英倫展開巡唱首站。（公關提供）

《荒島之幻象》5.30至7.5南豐紗廠免費展出

陳蕾首個大型鉤織作品《荒島之幻象》將於5月30日至7月5日免費於南豐紗廠六廠地下紗廠坊舉行之第三屆「約好織物祭」中展出。由南豐集團社區項目「世界之約」策劃的年度企劃「約好織物祭」以編織為主題，帶大家走進織人的世界，一起發掘編織的無限可能。現場除了展示陳蕾的大型鉤織作品《荒島之幻象》，亦同步展出另一重點藝術作品：由劇場編劇及導演甄拔濤與美術指導馬家銘聯手，基於作家陳慧短篇小說《木棉情書》創作而成的沉浸式裝置聲音體驗《想聽 - 木棉情書》。