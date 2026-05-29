何雁詩鄭俊弘囝囝4歲生日契媽團現身　更願兒子抗病魔可以識行

歌手何雁詩與老公鄭俊弘自2020年結婚後，迎來了寶貝兒子鄭讚廷（Asher），一家三口生活美滿。然而，讚廷在出生後不久被確診患有罕見遺傳病「天使綜合症」，在語言、活動能力及智力發展上，面臨遲緩的挑戰。日前，為慶祝兒子4歲生日，何雁詩與鄭俊弘舉辦了一場盛大的生日派對，並邀請了眾多圈中好友到賀。

夫妻一同為兒子慶生。（IG@honganc）

何雁詩囝囝收耶穌公仔攬住瞓

何雁詩囝囝的生日派對，佈置極具心思，現場以兒子最心愛的卡通「Baby Shark」為主題，四處佈滿海洋氣息的藍色氣球，當中最搶眼的是巨型數字「4」造型氣球，旁邊點綴著可愛的鯨魚和八爪魚，充滿夢幻童趣。要數到讚廷最心水的禮物，必定是契媽陳嘉寶精心準備的耶穌公仔。何雁詩透露，囝囝一收到就愛不釋手，晚上臨睡覺時更要緊緊攬著公仔不放，畫面相當溫馨感人。

急急腳籌辦皆因加港兩邊走

何雁詩事後在社交平台分享相片，並透露這次生日Party其實是臨時決定舉行，籌備時間相當緊逼。她特別發文感謝公關好友在極短時間內幫忙搵到完美的場地，同時亦非常感激一班圈中好姊妹一呼百應的義氣表現。

當日出席「契媽團」陣容相當鼎盛，包括陳嘉寶、賴慰玲、蔡思貝等。何雁詩感性地解釋這次急忙辦派對的初衷：「因為囝囝之後都會加拿大、香港兩邊走，既然佢啱啱返咗嚟香港，咪想爭取時間，畀佢同啲契媽見面聚吓。」

何雁詩表示想爭取時間畀佢同啲契媽見面。（IG@honganc）

囝囝對抗「天使綜合症」

派對上笑聲不斷，但何雁詩對囝囝許下的生日祝願，卻藏著令人動容的「大洋蔥」。她坦言自己的願望一如過往般樸實：「每年一樣，希望佢健康、開心就可以啦！」然而，在這份平凡的期盼背後，她還心痛地許下了一個對他們整個家庭而言、意義極其重大的願望：「希望佢4歲可以自己行出第一步啦。」

由於讚廷確診患有罕見基因疾病「天使綜合症」，該病會嚴重影響患者的肌肉平衡感與日常活動能力。對於一般小孩子來說輕而易舉的「自主行走」，對讚廷而言卻是人生一項極具考驗的巨大挑戰。