視后楊茜堯強勢加盟《正義女神》前傳　滕麗名時隔多年再演正劇

《正義女神》自開播後迅速引爆全港追劇熱潮，一舉拿下上半年收視冠軍，實現收視與口碑雙豐收。劇集總監製鍾澍佳乘勝追擊，敲定將於今年六月開拍該劇前傳《模範律師團》。近日，46歲視后楊茜堯以及許久未參演正劇的滕麗名確認加盟前傳的消息一經傳出，不少觀眾紛紛滿懷期待。

（《正義女神》劇照）

楊茜堯、滕麗名確認出演《模範律師團》

據可靠消息，《模範律師團》將啟用全新故事線與演員陣容。這部前傳以陳煒飾演的角色為核心，從少年法庭轉移至成人法庭。而《正義女神》原有大部分角色（包括佘詩曼）均不會現身本劇。新劇將加入張曦雯（Kelly）、劉佩玥（Moon）等人，更有闊別TVB近十年的「3屆視帝」羅嘉良加盟，為新劇注入強大新鮮血液。如今楊茜堯、滕麗名相繼確認出演，更是讓觀眾期待值滿滿。

滕麗名時隔多年再演正劇。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名時隔多年再演正劇。（IG@sheepyjoycetang）

羅嘉良曾大讚滕麗名記憶力

滕麗名多年來一直只專注拍攝無綫長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》，已有多年未接拍正劇。今次她將與羅嘉良在《模範律師團》中扮演夫婦其實二人早於經典劇集《難兄難弟》合作過，當年卻未有太多對手戲，羅嘉良在訪問時曾大讚滕麗名的記憶力，並表示自己時不時就看到她在電視上的宣傳片和直播，十分期待與滕麗名擦出新火花。

羅嘉良上一部為無綫拍攝的劇集是《與諜同謀》。（劇照）

楊茜堯時隔多年再與羅嘉良合作

楊茜堯則在劇中飾演羅嘉良的徒弟，將於律師樓內與張曦雯、劉佩玥展開精彩對峙，角色頗具挑戰性。新人時期的楊茜堯曾在2003年跟羅嘉良合作過，但當時兩人對手戲不多，而2017年羅嘉良離開無綫前拍攝最後一部劇集《與諜同謀》，劇組原本屬意由楊茜堯擔任女主角，可惜當時她的合約即將期滿，最終無緣參演。時隔多年再次能與羅嘉良合作，她揚言「既緊張又期待」。談到今次角色，她表示：「我以往雖然演過律師，但這類題材接觸不多，對我而言是一次全新挑戰。」

楊茜堯時隔多年再與羅嘉良合作。（IG@tavia_yeung）