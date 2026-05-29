呂良偉自爆遭好友捲走百萬巨款　再掏三十萬救騙子女友：我真蠢

現年70歲的呂良偉入行已近半世紀，早年曾憑藉《上海灘》、《跛豪》等經典作品深入民心，除此之外他亦是圈中公認的「凍齡男神」。近日，呂良偉於自己的社交平台上分享了一段自己早年遭朋友詐騙百萬的慘痛經歷。



呂良偉是圈中凍齡狀型男，與太太楊小娟也非常恩愛。（微博圖片）

呂良偉被拍檔捲走過百萬

呂良偉回憶道，在90年代某個大年初一，自己極其信任的一個生意拍檔將他投資的過百萬的款項全部捲走，此後下落不明。他形容當時簡直就是「晴天霹靂」，完全不敢相信會被如此信任的拍檔騙錢。由於始終找不到對方，這件事情最終也只能不了了之。

呂良偉被拍檔捲走超百萬。（小紅書＠70岁的吕良伟）

好友女友欠款鬧輕生

後來某天，他突然接到銀行來電，對方要約他見面。原來當年是捲走款項的生意夥伴的女友因為付不清房子剩下三十萬的尾款，面臨銀行收樓，要鬧著帶孩子去輕生。銀行無計可施，只好找到呂良偉尋求幫助。

呂良偉被拍檔捲走超百萬。（IG@rayluileungwai）

呂良偉為救人命多付30萬

呂良偉表示他當時感到十分荒謬，明明自己也是受害者，根本沒有義務幫助對方。但是冷靜思考後，他改變了主意，認為拿30萬換兩條生命是值得的。縱然旁人會覺得他的做法很蠢，但為了拯救兩條生命，他願意付出這30萬。最終，他為其女友付清了30多萬的房子尾款。在影片的最後，呂良偉分享了他的人生觀：「人富心也要富，人窮心都要富。」影片發佈後，大批網民留言紛紛大讚呂良偉「善有善報」、「好人一生平安」。