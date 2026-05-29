劉錫明23歲愛女劉安晴正式出道　爸爸拒當經理人：別人來教比較好

昔日有「劉德華接班人」之稱的劉錫明，其23歲獨生女劉安晴正式進軍演藝圈！日前她出席新戲《晴空下的13度》開鏡記者會，當日她穿上碎花長裙亮相，氣質斯文清秀，一出場便成為全場焦點。



劉錫明愛女劉安晴進軍演藝圈。（Facebook@TITVplus 原視節目）

設計系畢業立志視IU為榜樣

雖然從小耳濡目染，但多才多藝的劉安晴坦言自己喜歡的事情很多，過去曾學大提琴，也熱愛設計，因此大學並未就讀表演相關科系，而是畢業於銘傳大學商業設計系。直到去年畢業後，她才正式展開演藝培訓，開始上演藝課、學跳舞及歌唱，立志向偶像IU看齊，期盼朝全方位藝人邁進。而劉錫明談到女兒劉安晴進軍藝壇，明確表態拒絕親自出任其經理人，他直言：「父母的身份應該跟經理人分開，很多東西由別人來教比較好。」劉安晴對此亦深表認同：「家人不能一起工作啦！」

劉安晴（右）畢業於銘傳大學商業設計系。（IG@rainiedun）

劉錫明拒當女兒經理人。（豆瓣）

大方認愛交往5年的男友

感情方面，劉安晴大方認愛交往5年的男友。她透露兩人從高中畢業後一路穩定交往至今，更甜蜜大讚：「他個性很好，對我也很好。」目前男友已見過家長，她笑說爸爸劉錫明看過後的評語是「沒有我帥」，媽媽則認為對方家教很好。至於未來若接演吻戲，男友會否介意？她則表示：「他知道這就是工作。」足見兩人感情十分甜蜜且互相體諒。

劉錫明早幾年在台灣完成世新大學修畢工商管理碩士學位。

劉錫明當年是無綫「太陽之子」之一，另外三位是：林文龍，陳嘉輝，張衛健。（網上截圖）

劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友倪震不滿，遭對方旗下雜誌《Yes!》封為「毒瘤明」及惡意抹黑，演藝生涯因而急走下坡。（《烏金血劍》劇照）