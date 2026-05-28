周遊人生｜JJ Baby地獄練習生活曝光　周奕瑋畫出雙眼線笑爆全場

今晚（28日）一集《周遊人生》，周奕瑋（Jarvis）飛赴首爾獨家直擊曾演出《星空下的仁醫》、現年16歲的香港孖女JJBaby，Jaybie及Jaybo充滿血與汗的韓國練習生日記。在只有3,000分之一出道率的造星王國—南韓，努力雖然不值錢、但卻是通向成功出道的基本入場券，今集Jarvis將全方位揭開完美偶像背後的血汗代價，貼身體驗JJ Baby過去兩年間、每日由清早踩到半夜的「練習生奮鬥日記」！

香港孖女JJ Baby。（公關提供）

Jarvis試雀斑妝韓味濃？！

為了《周遊人生》乜都敢做敢試的Jarvis，今集化身「見習練習生」、由晨早0845分開始接受地獄式密集訓練及課堂，包括跳唱訓練、呼氣練習、「Idol演技堂」及神級化妝術等。期間Jarvis即學即做韓式撒嬌三連套：撥頭髮、單眼笑及送心心之餘，還首度體驗自己畫眼線兼黐假眼睫毛，由於「手殘關係」，Jarvis不但畫出詼諧味濃的「雙眼線」，更黐膠水膠到成眼都係，嚇得化妝導師花容失色、JJ Baby則笑到肚痛。最終Jarvis還會試化近年大熱的雀斑妝，與孖女合體型格「韓式Catwalk」。

Jarvis嘅「韓式撒嬌三連套」。（公關提供）

估唔到Jarvis學個化妝都可以咁好笑。（公關提供）

JJ Baby每月必須接受考核決定能否繼續留低

除跟孖女上足一日堂，Jarvis還親眼見證了JJ Baby「一月一度」的跳唱評核測試，以及落堂後齊齊踩入弘大Busking。原來孖女只要評核試不及格，便要執包袱返香港「冇得留低」，到底2人最終能否順利過關呢？由14歲開始每日為了追夢咬緊牙關堅持的孖女，坦言「韓國練習生，自我管理非常嚴格」，並時刻都承受著連生病都會愧疚的心理壓力，因為她們明白到只要放鬆一秒、出道可能性便會降低一分，壓力之大可想而知。JJ Baby：「機會可能淨係得一次，要珍惜眼前機會好好做好佢。」想親眼見證這對香港孖女、如何莫負青春、拿出寶貴的勇氣與毅力在韓國追夢，密切留意今晚播出的第9集《周遊人生》。

到底JJ Baby嘅考核結果會係點呢？（公關提供）

JJ Baby是香港雙胞胎童星組合，由16歲孖女Jaybo與 Jaybie組成。2人2年前赴韓接受專業K-pop特訓，細妹Jaybie更憑強勁Rap的實力，曾出戰韓國選秀節目《明日之星》，並獲得BIGBANG 姜大聲公開讚賞。

JJ Baby超努力訓練。（公關提供）

Jarvis見識「無沖水旱廁」

昨晚（27日）一集，Jarvis拜會了內地原宿農場創建人崔崔，體驗原始的「村民」生活，最令人印象深刻的，是崔崔帶Jarvis體驗了堆滿人類排泄物的旱廁（不設沖廁的真‧馬桶），令Jarvis大開眼界！談到原宿農場的理念，崔崔其實想為來到入住的有緣人，提供一個逃離石屎森林的機會，真正體驗大自然及無物質的原始生活，發掘潛藏天賦之餘，並能更自由掌控人生。

Jarvis尋晚一集見識咗真正嘅馬桶。（公關提供）

「半農半X」哲學：勞動以外隨意發揮天賦共享潛能

原宿農場背後的哲學是「半農半x」，入住的「村民」每天花半天時間務農及勞動，另外半天則會留作「x」，「x」其實代表著每個人已發掘或尚未認知的潛能，「x」時間主要是鼓勵「村民」隨意發揮所長，並將天賦與其他「村民」共享，曾有「村民」便因在體驗過程中發掘了前所未知的收納天賦，因而獲得了新的謀生技能，十分特別。