TVB年中節目巡禮丨方東昇尋人新作曝光　黎耀祥麥長青江湖再相見

無綫昨（5月29日）中午假香港會議展覽中心舉行《2026 TVB年中節目巡禮》，主題為「TVB唔止電視咁簡單」，逾百位藝員盛裝出席。2026年上半年，無綫綜藝節目先後憑《試真D》及《周遊人生》吸獲不少好評及迴響，來到下半年，無綫將推出7大「最強綜藝」，旅遊飲食、實用資訊、音樂、真人騷、大型競賽節目應有盡有，包括（排名不分先後）：《夫妻肺片》、《玄戰》、《江湖見 第二季》、《弊傢伙！有嘢唔見咗 Something 's Missing》、《女神配對計劃2》、《走過歷史大地》、《美食強人》；當中首度曝光的，有香港電視史上首個現場直播玄學競賽節目《玄戰》、由視帝陳展鵬主持的全新記憶問答遊戲節目《弊傢伙！有嘢唔見咗 Something 's Missing》，以及由視帝陳豪及視后龔嘉欣聯手合作的《美食強人》。

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下半無綫將推出7大「最強綜藝」，旅遊飲食、實用資訊、音樂、真人騷、大型競賽節目應有盡有。（官方提供）

《玄戰》

由陳懿德、甄敏芳、洪成城主持的《玄戰》，是香港電視史上首個現場直播玄學競賽節目，打破傳統玄學節目框架，由「先知」參賽者直播預測「觀眾最想知的事」，包括六合彩結果、賽馬結果、甚至股市結果等。滙集4大派系先知：算命系、卜卦系、高感系、風水系的參賽者，將根據資歷與知名度分為黑與白兩大陣形，在現場直播情況下，接受多項高難度即時預測挑戰，現場增設「專家評審團」進行即時評核，決定晉級及淘汰名單。節目預計8月啟播。

《玄戰》（官方提供）

《弊傢伙！有嘢唔見咗》

「AI 可以抹走畫面，但絕對唔可以抹走我哋嘅記憶！」由視帝陳展鵬首度獨挑綜藝大樑主持的全新記憶問答遊戲節目《弊傢伙！有嘢唔見咗！》，便是挑戰人類大腦「記憶」的最佳考驗！節目將透過AI抹走港人熟悉經典畫面、歷史地標及日常生活場景等，範疇橫跨電視、音樂、電影、生活常識、世界知識、地理、歷史等不同領域，務求全方位喚醒全港觀眾「集體記憶」。

比賽形式是2隊參賽藝人須在限時內單憑記憶與AI對決，猜出「被抹走畫面」，向巨額獎金進發。

《弊傢伙！有嘢唔見咗》（官方提供）

《弊傢伙！有嘢唔見咗》（官方提供）

《美食強人》

陳豪龔嘉欣化身「美食企業強人」

《企業強人》CP陳豪及龔嘉欣，化身「美食企業強人」發掘大灣區「強中之強」代表美食，為港人提供最貼地美食指南。

《美食強人》（官方提供）

《江湖見 第二季》

黎耀祥麥長青延續江湖之旅 超強嘉賓陣容曝光

第一季叫好又叫座的《江湖見》，第二季將深入四川、甘肅、山西、長江三峽及江浙地區，延續「讀萬卷書，行萬里路」宗旨，找尋金庸先生筆下的錦繡山河，探索華夏歷史中的江湖世界。第二季除繼續有師兄弟黎耀祥及麥長青Part住上遊遍江湖，二人還找來藝人好友來個「江湖Re-U」，根據巡禮宣傳片，亮相藝人有陳浩民、米雪、樊少皇及呂頌賢，值得期待。

《江湖見 第二季》（官方提供）

《走過歷史大地》

由「黃金拍檔」黃翠如、洪永城主持的資訊旅遊節目《走過歷史大地》，籌備超過一年，結合AI及實地拍攝重塑歷史大型現場，讓觀眾沉浸式體驗關鍵歷史時刻。《走過歷史大地》走訪地區包括意大利羅馬、英國倫敦、法國巴黎、埃及開羅等，2位主持將延續輕鬆搞笑風格「實現狂想」、穿梭時空見證歷史大事發生瞬間的同時，還會與歷史偉人零距離互動，讓觀眾輕鬆有趣地感受歷史及認識歷史。

《走過歷史大地》（官方提供）

《夫妻肺片》

四大「星級求生教練」教你拆解夫妻日常炸彈

下周一首播的《夫妻肺片》，四位星級主持蕭正楠、吳若希、曹永廉及車婉婉將化身五星級求生教練，每兩集聯合不同的星級戰友，拆解夫妻日常炸彈。節目更會邀請專家加盟，以專業角度拆解婚姻死結，教你點樣由「激心」變「交心」。

《夫妻肺片》（官方提供）

《女神配對計劃2》

全面升級集齊「甜酸苦辣」 加插隱藏女神送驚喜

全城熱捧戀愛真人騷《女神配對計劃》載譽回歸，金牌媒人Bob林盛斌將召集全球高質求愛勇者，與5大女神何沛珈、郭珮文、陳若思、俞可程、阮嘉敏進行戀愛配對！除與第一季一樣有大量粉紅及食花生畫面，《女神2》內容將全面升級，除增設隱藏女神驚喜登場加入戀愛戰場，更會由「重甜節目」升級至集齊「甜酸苦辣」的愛情及人生全面探討。而第一季5位女神葉蒨文、李芷晴、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀將與江美儀等齊齊化身花生團，直擊女神約會實況，提供戀愛建議！

至於無綫新聞專業團隊，亦將隆重推出《無窮之路VI》及全新節目《醫生，你有病？》。

《醫生，你有病？》

《醫生，你有病？》由方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉主持，向觀眾披露「白袍之下最真實嘅醫生故事」。節目中，方東昇團隊將再次出動尋人，目標是一批最不像病人的「病人」—「醫生」。當專業身份對上血肉之軀，他們如何與最真實的自己共處？

方東昇（官方提供）

《醫生，你有病？》（官方提供）

《無窮之路VI》

過去，《無窮之路》見證了中國如何消滅絕對貧困，來到《無窮之路VI》，節目要探尋的是一個擁有14億人口的國家，如何在「活得久」的基礎上，邁向「活得好」、「活得幸福」。