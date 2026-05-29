TWICE志效親妹加盟HYBE新女團出道　倒模美貌力證三姊妹神級基因

南韓人氣女團 TWICE 隊長志效的小妹朴瑞妍，近日以 HYBE 旗下全新女團出道，引發韓網高度關注。



HYBE 新成立的女團專門廠牌「 ABD（ A Bold Dream ）」同步公開官方網站與社交平台，並釋出首波概念宣傳影片，畫面中幾名女孩女輪番現身，其中綁著高馬尾、外型清秀的朴瑞妍一出現，不少網友直呼她與姊姊志效根本像複製貼上，大讚一家人擁有「超強基因」。

志效三姊妹都出道

據了解，2008年出生的朴瑞妍與志效相差11歲，過去便多次傳出已在 HYBE 擔任多年練習生，如今隨著預告曝光，也終於將跟上姐姐腳步出道。影片中，三位少女腳踩印有 A、B、D 字樣鞋底的鞋款，大秀青春魅力，也讓外界更加好奇完整成員名單。

除了小妹朴瑞妍外，志效家中的二姐李荷音（本名朴志英）目前則以演員兼模特兒身份活動，三姊妹未來都將在演藝圈發展。

點擊查看二姐李荷音（本名朴志英）的相片：

+ 6

此外，ABD 這次公開的概念風格也掀起討論。由於預告片中大量使用復古味十足的 DV 攝影機、校園氛圍與千禧年代配色等元素，濃厚的 Y2K 讓不少網友聯想到 NewJeans 初期路線，再度出現「 HYBE 是否又想複製 NewJeans 」的討論聲浪。不過，也有粉絲認為 Y2K 本來就是近年全球流行趨勢，不能直接劃上等號。據悉 ABD 由前 PLEDIS Entertainment 企劃總監盧智媛擔任 CEO，而曾打造 SEVENTEEN、After School、IZ*ONE 與 TWS 的製作人韓成洙則將擔任總製作人。

TWICE志效（Instagram@_zyozyo）

點擊查看TWICE志效的相片：

+ 22

延伸閱讀：

跨越 22 年的眼淚！《航海王》羅賓重逢薩烏羅，初代歌手回歸淚崩全網

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】