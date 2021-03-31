大宋宮詞｜周渝民狂NG激情床戲花絮變笑片　連吹熄蠟燭都失手

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-31 22:30

陸劇《大宋宮詞》由李少紅執導，周渝民、劉濤、趙文瑄、劉冠華、歸亞蕾領銜主演，宋國皇帝趙恒（周渝民飾演）為宋國與遼國間和平，決定將大兒子，送到遼國當交換人質，不料卻在交換過程，將遼國質子搞丟遭殺害，遼國蕭太后（歸亞蕾飾演）氣不過將周渝民兒子綁在高兩層樓的階梯上，以火燒相逼，要周渝民認輸。本劇講述宋朝歷史外，皇帝周渝民與妃嬪之間情感戲也備受矚目，周渝民戰後連兩床戲，先與劉濤再與錢東旎，幕後花絮曝光周渝民與錢東旎以嘴咬石榴勾引床戲頻NG，連拍超過六次以上滾床動作戲才成功。

戲中周渝民後宮滿天下，不只有劉濤還有齊溪、錢東旎及潘一禕，除了與潘一禕上演甜蜜手把手教畫畫，正宮郭皇后（齊溪飾演）主動對周渝民攀上床。皇后主動求愛卻遭周渝民為劉濤冷漠拒絕，直接將蠟燭吹熄入睡，戲外周渝民還被「辣眼睛」，不只被蠟得煙燻眼睛，還吹不熄蠟燭，要狂吹三四次才成功，齊溪吐槽：「變喜劇片了」。

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另一位嬪妃錢東旎以嘴咬石榴勾引周渝民親密床戲，兩人瘋狂NG爆笑，先是錢東旎躲太快，後周渝民翻身壓她時被棉被卡住喊CUT，再一次又被腳卡住角度總是錯誤，拍攝超過六次才完成，讓周渝民與錢東旎直喊崩潰。

《大宋宮詞》幕後花絮曝光，可見周渝民對待表演很嚴格、高標準。一場淚崩的戲，因入戲需求請劇組人員幫忙清場，只為有最完美演出，然而另一幕抱著劉濤潸然淚下的戲，導演喊卡後仍緊抱不放，原以為是入戲太深「攬條條」，沒想到是頭髮與道具勾住了令兩人分不開，相當逗趣。

拍攝宮廷劇遇到皇上就需下跪請安，劉濤與周渝民對手戲眾多，經常見周渝民就需下跪，劉濤笑說：「我天天跪你，跪的膝蓋都爛了。」

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