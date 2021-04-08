食尚玩家｜吃相太醜冇得留低？張立東拍片平反　網民：好醜但好笑

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-08 22:30

張立東不久前被傳出吃相難看，而被撤換掉《食尚玩家》的主持人，當時看到新聞後，開玩笑地說：「衝擊到我的主持生涯。」他特別為此拍攝影片，決定連吃7樣食物，讓網友評斷他的吃相，影片發布後，引發網友熱議。

張立東遭爆「吃相難看」，對此表示不服，他親自到經紀公司拍影片雪恥，調查辦公室的同事對於自己的吃相看法為何，不料卻遭《綜藝玩很大》和《全明星運動會》的製作人頻頻吐槽：「吃相蠻噁心的」、「真的不好看」。

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張立東調查失敗後決定親自吃美食實測，接連吃了蝦子、潛艇堡、烤雞、甘蔗、抹茶髒髒包、榴槤和納豆等七樣食物。過程中，他手忙腳亂地剝殼，接連挑戰大口吃潛艇堡，有牙周病的他連甘蔗都啃，為了平反自己的吃相，他在影片中不時調整吃法，用手遮掩不讓自己出糗。

影片最後，他希望由網友決定吃相好看或難看，曝光後引來網友讚嘆「EQ好高」、「是不難看，但好笑」、「看綜藝就是要開心啊，誰管吃相，就算美食節目也一樣，好笑比較重要」、「是你都好看」。

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