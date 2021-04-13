雞排妹自揭童年曾被媽媽性騷擾　超複雜身世反成網民焦點：看不懂

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-13 18:15

台灣藝人雞排妹（鄭家純）敢怒敢言，嗆辣風格受一票粉絲喜愛，她日前策劃《38號樹洞》展覽，收集性騷擾被害者心聲，未料11日自爆年幼的她被爸爸前妻性騷擾，引發熱議，坎坷身世隨之被起底。

雞排妹11日在Facebook自爆，年約8、9歲的她曾被「大媽」，也就是爸爸的前妻性騷擾，雖然10年後才明白，當初對方的言行已構成性騷擾，不過她依舊無能為力。文中提到「她能如何？告訴那個忙碌事業的爸爸，讓前妻照顧後的下場？讓自己的同父異母的姊姊回想起這段？說出來，真的很難。若她是公眾人物呢？更難。親生父親和大媽都還在世的狀況，她該怎麼做？」

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實際上，雞排妹來自富裕又複雜的家庭，父親曾選過議員且經商有成，她上頭有四個同父異母的兄姊，下面有一個差四歲的親弟弟，雞排妹的親生母親為父親的第二任妻子，然而，七歲那年，父母簽字分開，兄弟姊妹都由「大媽」照顧，過去她曾經表示：「我生長在很複雜的家庭，但我過得很好，思想沒有錯亂，台灣人也要越來越開放，即使我不是親生父母帶大，仍理解相互之間的關係。」

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