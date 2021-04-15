荳荳親揭前男友劈腿惡行：跟她持續了一個多月不正當關係

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-15 22:15

自從台灣傳媒揭發何孟遠背拍拖三年的女友荳荳劈腿女友閨密采子之後，何孟遠、采子先後就事件發聲並公開道歉，可是事件軒然大波，「真相」、「黑歷史」頻頻被揭或被挖，各大討論區也議論紛紛，就連荳荳的好友元元以及陳敬宣也不忍心好姊妹被欺負，繼而出Post發聲抱不平。

相關閱讀：台女星被指搶閨密男友 黑歷史不斷曝光震撼台灣娛樂圈

終於，荳荳也在4月15日晚就事件於IG發千字文聲討前男友與采子，更透露何孟遠曾向她承認與采子有不正當關係：「你也親口向我承認了你種種劈腿行徑，告訴我已經跟她持續了ㄧ個多月這樣不正當的關係。我問你為什麼不真的離開我，好好跟她在一起？」她還透露，約在一個星期前，何孟遠曾經「回家」抱了自己一下然後說：「你問我怎麼變這麼瘦，我說：因為沒有你幫我煮湯，後來才發現，原來你去幫采子煮湯了。」

荳荳在IG發千字文說出真相。（IG@hoelaine1116）

至於采子方面，荳荳稱采子一直都知道荳荳與何孟遠是情侶關係，更由於荳荳一直以來都很欣賞采子，所以采子向荳荳聊到何孟遠、關心他的時候，荳荳也不以為然：「四月初的時候她都仍用訊息跟我聊到何孟遠、關心他、還問我何孟遠在比賽不順利時回家有沒有哭。其實一直以來都對她很欣賞，所以怎麼樣都無法懷疑她。當我知道事情已經進展到這種程度的時候非常衝擊，心像碎掉一樣。」

+ 18 + 18 + 18

荳荳的全文如下：

「本來不想再提這件事情，因為真的傷的太重太重...

但是事情發生後，你們沒有任何ㄧ句道歉，還繼續說謊、欺騙大眾，讓我真的忍無可忍，必須忍痛把真相說出來。

我們的確有在二月底吵架，且男方有向我提分手，但我們依然對這段三年多的關係依依不捨，彼此協議再共同努力，換ㄧ種方式相處，他說希望不要給他壓力，他需要空間，如果我能接受，那他也不希望分手，於是，我答應了。

所以我們繼續維持男女朋友關係。從二月到四月以來，不論是每天的報備簡訊、電話、見面都還是努力維繫著。

...

2020年1月，何孟遠與荳荳結伴到日本。（IG圖片）

ㄧ直到前幾天發現你偷吃後，才痛心向你提了分手，你也親口向我承認了你種種劈腿行徑，告訴我已經跟她持續了ㄧ個多月這樣不正當的關係。我問你為什麼不真的離開我，好好跟她在一起？

你告訴我「...他們的關係也很復雜...」所以她現在也無法處理她的感情問題。

而你自己則是因為捨不得看我難過，所以ㄧ直沒有再提分開。

至於采子，她是知道我們兩人關係的。四月初的時候她都仍用訊息跟我聊到何孟遠、關心他、還問我何孟遠在比賽不順利時回家有沒有哭。其實一直以來都對她很欣賞，所以怎麼樣都無法懷疑她。當我知道事情已經進展到這種程度的時候非常衝擊，心像碎掉一樣。

萌...我們一起走了這麼久，經歷許多高低潮，去了好多地方旅行，還養著那麼可愛的小狗狗們，這些回憶，都是那麼的歷歷在目。原本以為我們會一起慢慢變好，就快雨過天晴。最後卻這樣收場，我覺得好不捨...

其實這兩個月，我過得很不好，吃飯吃不下、睡覺也睡不好。因為覺得你離我好遠...但我始終相信著等你比賽忙完，會回到我身邊，也告訴自己你是為了我們的未來在打拼。

4/8號，你回家抱我的時候嚇了一跳，你問我怎麼變這麼瘦，我說：因為沒有你幫我煮湯

後來才發現，原來你去幫采子煮湯了」

點擊看采子的照片：