周嘉洛拒絕做「千禧五虎」　劉丹撐孫仔有力挑戰姜濤

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-16 23:15

近日有傳聞，無綫（TVB）為抗衡ViuTV的男子組合MIRROR，打算將周嘉洛聯同羅天宇、丁子朗、朱敏瀚與余德丞五位較為年輕的男藝人組成「千禧五虎」迎戰。做到「千禧五虎」即是被力捧，不過周嘉洛似乎就對這個稱號「耍手擰頭」，今日（16/04）出席活動時對傳媒表示：「我貓嚟之嘛，邊度做到虎。」

周嘉洛聽到要做「千禧五虎」即刻耍手擰頭。（資料圖片）

訪問中周嘉洛就表示自己未聽這要做「千禧五虎」這個消息，並指對撼MIRROR的話將是他的一大挑戰，還說不要對他抱有期望，現階段能做的只有做好自己。被問到會否撼贏MIRROR的姜濤，周嘉洛就即時否認：「冇可能！」指自己較內斂，從來不會與人比較或者對撼任何對手，又說自己主攻做戲，與姜濤不同性質不能比較。

周嘉洛笑言唔叫「五虎」，也可以叫五貓、五蠄蟝或者五檐蛇。（資料圖片）

對於有網民指「千禧五虎」個名太Out，他就發揮自己的搞笑本色，說既然名字Out，那不如改名，可以叫五貓、五蠄蟝（蟾蜍）或者五檐蛇（壁虎）。不過劉丹（丹爺）就反而相當睇好「孫仔」周嘉洛，更鼓勵他不要少看自己，說由周嘉洛加入《愛．回家之開心速遞》後就已經改口叫他做「嘉洛哥」。

以下立即話你知！除了這五虎，還有哪幾位潛質男新人等上位：