大馬網紅試圖輕生九日後終現身道歉：我穿著囚犯的衣服監獄裡渡過

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-26 19:00

YBB早前試圖輕生。（IG：yangbaobei94）

近日馬來西亞有一名年輕女子試圖輕生，經網友發現後竟然是知名網紅楊虹玲（YBB），讓不少粉絲震驚，而YBB在網上人氣極高，YouTube有超過50萬人訂閱觀看她的影片，在IG粉絲亦擁有70萬人Followers。早前家人亦用她的IG發布限時動態，好讓他們處理好整件事情才公布。

YBB承諾會改過，不再犯錯。（IG：yangbaobei94）

消失了九天，YBB終於更新了IG動態，同時在IG發布了多個限時動態，表示這九天消失不是因為逃避，而是因為犯了馬來西亞的自殺罪被囚禁了：「我穿著囚犯的衣服在冰冷的監獄裡渡過，之後被轉去了精神病院每天吃藥不能做任何負面情緒的事情。我完全無法跟外界聯繫，我也感到很痛苦，但是我已經在反省了。我很想相信世界還有愛，但我現在只想哭，都是自己的錯，我一定會負責，對不起世界。」

最後YBB再一次跟所有人對不起：「對不起所有我傷害的人，最對不起的是我的媽媽，很對不起你們全部人，我發誓我一定會改過，會重新做人。」而擁有大量粉絲的YBB收到不少網友的打氣說話，同時也在IG轉發網友的打氣說話，感激他們還一直支持她，網友的留言寫說：「別要再讓大家擔心」、「好好照顧自己就好了」、「經一事長一智，相信之後你會繼續更好。」

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