現年39歲的陳法拉在今年情人節宣布囡囡「小米妮」在鼠年尾出世,早前她在IG Post出與囡囡搭飛機的合照,透露「小米妮」今次是陪自己去拍戲。雖然法拉同老公Emmanuel Straschnov由二人之家變成一家三口,但兩公婆都會抽空享受二人世界,日前他們就暫時放低囡囡,一起去餐廳約會,Emmanuel在IG Post出合照,並寫道:「Date night without the baby, with my baby. (沒有B女的約會夜,跟我的寶貝一起。)」相中法拉同老公頭貼頭,對着鏡頭甜笑,非常甜蜜!