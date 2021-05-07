《怪奇物語4》公開全新預告　恐怖實驗室曝光　Eleven獨囚11號房

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-05-07 23:30

Netflix原創美劇《怪奇物語》（Stranger Things）在2019年夏季推出第三季後，陸續發布關於全新第四季的消息。繼去年底公開新加盟演員後，官方終於再曝全新預告。

在標題為「Eleven，妳有在聽嗎？」的片段中，可以看到一群穿著病服的孩子們，正進行著各式各樣的小遊戲，接著一名熟悉的人物現身，孩子們則喚他作「爸爸」。儘管這名角色未露出臉龐，但粉絲應該可以輕易聯想到他就是Matthew Modine飾演的Dr. Martin Brenner。

《怪奇物語4》預告逐格睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

此時，鏡頭轉向來到走廊另一端的房間，其中一間寫有數字 11，搭上Dr. Martin Brenner的旁白說著：「Eleven，妳有在聽嗎？」畫面瞬間切到Eleven睜開雙眼的情景。

相關圖輯：《怪奇物語》Eleven15歲女瞬速變老 網民驚訝：兩年間老咗十歲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

全新第四季除了多位原有班底外，將加入《魔都獵人：骸骨之城》Jamie Campbell Bower、《Booksmart》Eduardo Franco、《嘉芙蓮大帝》Joseph Quinn三位常規演員。

而非每集登場的循環角色則有《猛鬼街》Robert Englund、《荒原》Sherman Augustus、《Bosch》Mason Dye和《世紀天才》Nikola Djuricko。

相關圖輯：怪奇物語4｜第四季將加入的8位新角色（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

至於觀眾最期待的上線日，「警長Hopper」David Harbour先前曾透露，第四季原定在2021年初就會上線，但無奈碰上新冠肺炎疫情爆發，使得製作時程一再延後。而「Mike」Finn Wolfhard日前在與粉絲互動時，透露應該得等到2022年才會上線。

不過隨著Netflix公開最新預告，或許今年底就有望看到全新第四季了！

延伸閱讀：

移民之旅變可怕夢魘！《闇》創作團隊打造Netflix新劇《1899》全卡司公開

班巴恩斯談影集《太陽召喚》感情線！自曝首季「最反感一幕」

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】