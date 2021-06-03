2021上半年度最催淚韓劇！一文看清《我是遺物整理師》6大亮點

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「我們現在要幫你搬最後一次家！」由李帝勳和陳俊翔、唐俊尚主演的《Move to Heaven：我是遺物整理師》，上月於Netflix上架，劇情描述爸爸意外過世之後，具有亞氏保加症特質的「韓可魯」和有前科的叔叔「曹尚久」共同經營天堂移居（Move to Heaven）擔任遺物整理師，透過遺物了解亡者的人生，向摯愛的親友傳達他們不曾說出口的故事，現在跟著小編來看看必追看點吧！

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「當有人死去，我的工作就開始了！」《Move to Heaven：我是遺物整理師》一季十集，Netflix獨家播出，喜歡這類型暖心療癒職人劇的人們，快放入追劇清單吧！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

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