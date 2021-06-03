2021上半年度最催淚韓劇！一文看清《我是遺物整理師》6大亮點

撰文：Niusnews妞新聞
最後更新日期：
「我們現在要幫你搬最後一次家！」由李帝勳和陳俊翔、唐俊尚主演的《Move to Heaven：我是遺物整理師》，上月於Netflix上架，劇情描述爸爸意外過世之後，具有亞氏保加症特質的「韓可魯」和有前科的叔叔「曹尚久」共同經營天堂移居（Move to Heaven）擔任遺物整理師，透過遺物了解亡者的人生，向摯愛的親友傳達他們不曾說出口的故事，現在跟著小編來看看必追看點吧！
👇👇👇重現95年三豐百貨公司倒塌事故 盤點《我是遺物整理師》6大看點👇👇👇
+13
+13
+13
👇👇👇點圖看更多《Move to Heaven：我是遺物整理師》劇照👇👇👇
+19
+19
+19
「當有人死去，我的工作就開始了！」《Move to Heaven：我是遺物整理師》一季十集，Netflix獨家播出，喜歡這類型暖心療癒職人劇的人們，快放入追劇清單吧！
同場加映：我是遺物整理師｜盤點15大催淚金句：愛一個人也是丟臉的事情嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
+9
+9
延伸閱讀：
「吳倩」介紹＋必看8部陸劇！《何以笙簫默》小趙默笙爆紅，《八零九零》熱播中
熱播韓劇10部！《我是遺物整理師》、《Mouse窺探》、《滅亡》你追了嗎？
【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】