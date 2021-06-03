2021上半年度最催淚韓劇！一文看清《我是遺物整理師》6大亮點

「我們現在要幫你搬最後一次家！」由李帝勳和陳俊翔、唐俊尚主演的《Move to Heaven：我是遺物整理師》，上月於Netflix上架，劇情描述爸爸意外過世之後，具有亞氏保加症特質的「韓可魯」和有前科的叔叔「曹尚久」共同經營天堂移居（Move to Heaven）擔任遺物整理師，透過遺物了解亡者的人生，向摯愛的親友傳達他們不曾說出口的故事，現在跟著小編來看看必追看點吧！