我是遺物整理師｜盤點15大催淚金句：愛一個人也是丟臉的事情嗎？

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-02 14:00

Netflix原創影集《Move to Heaven：我是遺物整理師》一共10集，以一間原本由單親爸爸韓靜佑（池珍熙 飾）和兒子韓可魯（陳俊翔 飾）一起經營的遺物整理公司為故事背景，李帝勳在劇中飾演因在拳擊比賽中失手傷人而坐牢，一出獄就突然得當侄子監護人的「曹尚久」，他和由陳俊翔飾演、具亞氏保加症特質的侄子「韓可魯」，再加上由洪承希所飾演的熱心鄰居「尹樹木」，透過整理遺物的過程發現往生者們遺留的故事，並將其未能傳遞出去的訊息轉達給遺族。在劇中所提到的老人孤獨死、同性戀不被認同、約會暴力、瞧不起公寓管裡員，韓國孤兒無法取得國籍、以及重現1995年三豐百貨公司倒塌事故等社會議題，觸發人心。 文：DANIEL KU（VOGUE Taiwan）

故事主角可魯患有亞氏保加症，對於各種情感和語言的不同涵義，有理解障礙。無法接受熟悉的環境或是既定的規則被改變，從社會主流的眼光來看，他失去父親的保護後應該很難在社會生存，但在劇中，可魯透過父母給予的愛，去理解這個將他視為異類的世界，他的單純與善良，正是我們長大之後失去的純真特質，看完節目後，也許你會覺得可魯才是真正懂得愛與付出的人，沒有對價關係，只有純粹的愛與包容，而且愛以多種型態存在著。

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觀眾透從可魯的視角，也能純粹地從愛的角度來看待周遭事物，看完全劇後你會發現自己的抱怨是多麼地微不足道，看著「天堂移居」的員工整理遺物的過程，我們也同時整理了內心，去除偏見與怨恨，留下愛與感激。好比看著雜亂的房間被「整理大師」近藤麻理惠經由斷、捨、離的過程，收拾整齊後，有股怦然心動的幸福感。

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呼應劇名，在劇中收拾遺物時，拼湊並還原死者生前的生活與困境，受了什麼委屈？遭遇什麼難關？最重要的是他們還來不及說的話，最後只能透過遺物來傳達。

另一個重點就是對死亡的態度，可魯的爸爸一直灌輸他看不到不代表不存在，有些人事物在形體上消失了，但與我們產生的珍貴情感與回憶，一直停留在腦海裡，永遠地陪伴著你，他們只是移居天堂，只要一想起就浮現在我們的腦海裡、在我們的心裡。所以不要對死亡感到恐懼不安，重要的是在活著的時候，好好珍惜愛的人，每一天都向對方表達感激與愛意。

也許別人覺得愛是種羈絆甚至是在緊要關頭拖累你的東西，但其實愛才是你力量與勇氣的來源，只要懂得愛，就有勇氣好好地活下去。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《Move to Heaven：我是遺物整理師》人生金句，「眼睛看不到，不代表不存在，只要你記得，就永遠不會消失。」】