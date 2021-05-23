日日媽媽聲︱森美爆笑分享「湊仔經」　除衫Show身材慘被女兒嫌棄

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-23 13:58

無綫節目《日日媽媽聲》今晚（22/5）一集請到了森美上節目分享「湊仔經」，內容相當之喜劇化又搞笑。

森美上節目分享「湊仔經」。（《日日媽媽聲》截圖）

森美在節目上分享說：「當時我同陳豪一齊拍戲，同陳豪一樣咁健碩，一樣咁好睇，當時參加佢（女兒）學校嘅步行籌款。我哋喺山頂完成之後，坐低之後，你都知有啲熱，入面又着咗運動背心，我就除咗外套，然後我一除，我個女就話：『着返！』跟住連個侍應都忍唔住笑出嚟。」森美還笑說，最後他都是除了衫「Show off」了一下。

森美有一兒一女。（《日日媽媽聲》截圖）

森美同老婆親熱被子女撞破

不過最好笑的，還是森美被主持「嚴刑逼供」的部份，森美表示，女兒就像是他的「前世情人」，而兒子則是他的「前世兄弟」。主持羅敏莊就問道：「呢條問題係上面叫我問嘅，就係你哋喺房親熱緊嘅時候，俾仔女見到會點？」森美就回答：「咪同佢哋講：『你哋要唔要細佬？』」羅敏莊還追問：「即係當時唔好停，問『你哋要唔要細佬』？」余安安也問：「咁點算？」森美：「咩點算，話做瑜伽囉：『我哋做緊瑜伽，你哋出返去先啦。』哈哈哈。」羅敏莊又插嘴說：「會唔會問咩招式？」森美：「哈哈哈，我冇諗到喎，呢啲係三級！」