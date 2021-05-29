采子何孟遠玩紙巾交纏遊戲激烈互動曝光　公然曬恩愛網民批無恥

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-30 00:05

采子因在《全明星運動會》爆出劈腿何孟遠，也扯出和前老闆邱鋒澤的1年半秘戀，最後除了退出節目，也慘遭所屬原音兄弟解約。而她先前預錄《綜藝大熱門》的橋段在近日播出，除了與何孟遠分到同一隊，雙方還進行「衛生紙交纏」遊戲，雖然錄影當下還未發生感情事件，但這段畫面如今仍令不少網友議論紛紛，意外掀起一陣熱議。

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在27號播出的《綜藝大熱門》中，找來《全明星運動會》班底采子、何孟遠、彭小刀、曹佑寧、李佳薇錄影，且不再分成紅、藍兩隊，5人全部分到同一隊，與多名體育選手進行激烈的運動PK。一開始，何孟遠受訪時，坦言因為錄製《全明星》而暴瘦，被吳宗憲笑虧「你這樣叫暴瘦？」他則強調自己短短兩周就瘦了7公斤。

吳宗憲聽完，則是建議何孟遠要活得健康：「人活著不健康，生命的長度就沒有意義。」不過，憲哥接著話鋒一轉，開玩笑虧：「人活著沒有女朋友，那長度就沒有意義。」笑翻全場，何孟遠則是露出靦腆又略帶尷尬的笑容。

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格外引人注意的是，當時錄影期間，除了遊戲之外的時間，采子、何孟遠無論開場、結尾都站在一起，2人還在節目的安排之下，進行「紙巾交纏」的遊戲，進行過程相當激烈，男方還一度急到跌倒，顯見對於PK相當投入。節目播出後，采子與何孟遠的互動立刻成為眾人關注焦點，但有網友指出，這應是3月中就已經預錄好的內容，直到近日才正式播出。

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