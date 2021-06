撰文: 林迅景 最後更新日期: 2021-06-06 21:30

香港小姐冠軍謝嘉怡(LIsa)擁有蘇格蘭及華人血統,五官分明又立體和自然,不做作的性格,自參選起就廣受讚賞。今日(6月6日)她又再於IG分享素顏照,帖文中寫道:「Daily exercise brings peace to the mind and soul」(運動可以令我的心境平靜)即時獲得大量網民畀Likes。.

謝嘉怡性格好自然,難怪咁多人鍾意。(IG@lisamarie_tse)

