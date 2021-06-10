雙世寵妃3｜邢昭林梁潔27場花式接吻錫唔停！網民睇到厭：別親了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-10 10:30

邢昭林和梁潔因主演大陸古裝劇《雙世寵妃》系列吸粉無數，該劇暌違3年推出第3季，人氣熱度直衝微博電視劇排行榜第一名，而作為甜寵劇的領軍人物，《雙世寵妃3》秉承著一貫的風格，搶先預告第3季中將有27場吻戲甜度破表，這次「坦誠夫婦」不只狂親不停，吻戲花招更是會讓人意想不到，包括「鼓點吻」、「盤腰吻」、「三角吻」、「紅蓋頭吻」種種花式吻法等待劇迷解鎖。

改編自梵缺小說《爆笑寵妃：爺我等你休妻》，由邢昭林、梁潔主演的穿越古裝劇《雙世寵妃》因搞笑無厘頭以及甜寵劇情獲得高人氣，成為古裝甜寵劇的鼻祖，挾帶話題順勢推出的《雙世寵妃2》反應熱烈，前兩季更創下高達50億的點擊流量，《雙世寵妃3》同樣是穿越時空，但這次則是穿越到「男女顛倒」的世界，變成女人為王的天下，一女可擁多夫的設定創下古裝劇新視野。

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女主角曲檀兒（梁潔飾演）穿越成了公主，不僅在劇中一人迎娶二男，還訂下兩位駙馬「輪流侍寢」的家規，讓粉絲期待她與兩位「後宮」婚後的逗趣生活。只是穿越後的男主角墨連城（邢昭林飾演）記憶卻斷斷續續，還上演雙重人格，恢復記憶見到檀兒就開親，但親完又失憶，讓網友看得著急，發起串聯「求雙世寵妃3別親了」，拜託墨連城不要一清醒就想親，先把重要的事情說完再親也不遲，邢昭林聽到大家的許願，也搞笑發文要自己忍住不准親，意外成為逗趣話題。

《雙世寵妃3》目前開播至10集，網友大讚劇情笑哏再升級，邢昭林詮釋雙重人格，梁潔一人分飾三角，除了穿越的曲小檀與新世界中的女皇一角，還透露「第三分身」為一神秘人物即將當場，令網友相當期待。

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