49歲湯寶如其實保養得宜　但最新P圖竟然完全唔認得

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與劉小慧、黎瑞恩並稱「寶麗金三小花」的湯寶如，自2007年誕子後開始淡出幕前，直至近年才逐步復出，除了擔任演唱會嘉賓外，亦曾為ViuTV擔任音樂節目主持。

早前湯寶如表示囝囝準備升小一時，老師發現講故事時囝囝會走去隔離班搵同學玩，於是要求她帶囝囝去檢查，後來判斷為專注力不足，她表示：「囝囝喺名校讀書，好辛苦，起碼11點先做完功課，功課對佢嚟講好深。我個仔有少少專注力不足，我讀呢啲課程係想了解佢咩事。後來，我個仔同我講唔想再食嗰啲藥，食完冇胃口，而且幫唔到佢，佢依然都係記唔到嘢，成個人好呆，食嘢唔多又會偏瘦。反而，近年冇再食藥，諗嘢仲快啲，而家已經停晒藥，冇影響日常生活，大個咗，知道搵到個興趣，就會專注啲。」

湯寶如兒子被判斷為專注力不足。（IG：@karen_tongpoyu）

今日湯寶如在社交平台出post，不過一眼望下完全認不出，不少網民指是P圖過盛，其實她雖然49歲，不過一直以來都keep得很好，其實不需要太過P圖。

點擊睇湯寶如保養得宜加P圖過盛：

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