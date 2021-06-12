謝金燕曾遇致命車禍9處重創近乎毀容！　IG自揭新舊樣對比

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-12 17:30

台灣女星謝金燕近幾年大多在歌唱領域耕耘，但其實早期她同時是一名演員，電影《新七龍珠》裡就有她的身影，當時在片中清純的長相、窈窕的身材擄獲不少觀眾的心，時隔30年有粉絲央求復刻當年扮相，她使命必達，對比照一PO出，凍齡的模樣驚艷四方。

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謝金燕早期以「美腿小姐」在演藝圈中嶄露頭角，隨後片約找上門，其中包括電影《新七龍珠》，她在當中飾演女主角「丫頭」，雖然模樣青澀，但長相秀氣、氣質清新，當時讓人留下深刻印象。

只是沒想到在1991年年底，謝金燕遭遇重大車禍事故，導致脊椎位移、多處骨頭斷裂、骨盆碎裂、肺積水、腦震盪、大腿灼傷、右臉割傷、內出血以及鼻樑撞傷，當時主治醫生甚至評估她可能餘生得坐輪椅，但她不向命運認輸，2年後重新回歸演藝圈。

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如今有網友希望能看到謝金燕復刻當年《新七龍珠》的裝扮，她二話不說答應並找來相似的服裝打扮，兩相對比之下，現在的她少了點青澀多了點成熟的韻味，但容貌沒有太多差別，照片中最大的差距可能只有手中的道具槍被用吸塵器代替了。

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