逆天奇案︱陳展鵬預告續集馮盈盈有咗BB？　監製劉家豪：官宣咗啦

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-13 13:00

無綫（TVB）劇集《逆天奇案》自播出以來反應熱烈，在大結局中森Sir（陳展鵬飾）捨命從Marco（張頴康飾）佈置的密室中救出Wing（林夏薇飾），但Wing直言未能忘記森Sir曾與Ana（馮盈盈飾）上過床一事，即使深愛着對方，依然選擇分手，而Ana就隻身飛去北馬其頓，三人最終各走各路。不過最後Wing將森Sir送的戒指戴上手，似乎依然留戀舊情，不少觀眾都期待拍續集！

三人最終各走各路。（電視截圖）

重溫大結局：

+ 41 + 41 + 41

對於開拍續集的可能性，家豪哥在回覆《香港01》時就表示：「昨晚東張西望官宣咗啦！」其實在日前的大結局活動上，曾志偉即場向劇集總監製劉家豪提出開續集，雖然當時家豪哥未有明確回應，但如今他的答覆似乎是暗示已經落實開拍續集的計劃。而陳展鵬更自薦做續集的編劇，笑言可以安排張頴康（飾Marco）向自己復仇，馮盈盈（飾Ana）就有了BB，在幾年後回來找森Sir等等。

最後Wing將森Sir送的戒指戴上手，似乎依然留戀舊情，所以兩人還有機會復合？（電視截圖）

在大結局活動上，曾志偉即場向劇集總監製劉家豪提出開續集。（YouTube影片截圖）

劇中森Sir同Wing拍拖多年，即將結婚，但就因為Ana插足，令兩人分手收場，不少網民都鬧爆Ana，破壞了一段大好姻緣，不但封盈盈為「國民妖精」，甚至留言想踢她落海，可見大家都非常入戲，愈睇愈肉緊，但盈盈就承認的確有收到觀眾私訊話討厭她，但就笑言希望在續集中可以扭轉形象，成為人見人愛的「國民仙女」！

Ana（馮盈盈飾）被鬧爆！（YouTube影片截圖）

逆天奇案｜演員終極評核報告 張頴康劉佩玥奸得出色搶鏡過主角