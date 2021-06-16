TWICE子瑜22歲生日童年照曝光　證實百大最美臉孔冠軍由細靚到大

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-16 14:30

TWICE日前發行新專輯《Taste of Love》，台籍成員周子瑜14日迎接22歲生日，除了接連許多慶生照之外，有粉絲秀出她昔日的童年照，與現今做對比，清純模樣彷若天使。

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周子瑜曾被選為世界百大最美臉孔冠軍，清純與性感氣質兼具，剛出道時還17歲，沒想到如今已過5年，有粉絲對比她先前照片，只見她在童年時的畢業照，看起來與現今差異不大，五官精緻，還有烏黑長髮，無論哪個時期，都相當討人喜歡。

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周子瑜日前生日還與成員一起開深夜直播，還笑稱直播後都還沒睡，「直播的時候吃了很多蛋糕，睡醒後又和成員一起吃飯、再吃蛋糕，吃了很多蛋糕和甜食真的超幸福」，雖然成員Momo、彩瑛當時還未給禮物，但是子瑜依舊嘴甜說：「能和成員一起過生日對我來說就是最棒的禮物。」

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周子瑜也在TWICE官方IG上，同時用韓文、中文、英文向成員與粉絲道謝：「感謝給我生日祝福的每個人！！每次生日都能感受到你們滿滿的愛。謝謝你們一直以來的陪伴和支持，總是給予我許多力量。」

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